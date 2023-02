Biagio Di Maro, dopo Uomini e donne lo sbarco su TikTok/ Esplode la polemica

Uomini e donne, Biagio Di Maro sbarca su TikTok e scatena la polemica: succede dopo l’addio…

Con l’addio a Uomini e donne, Biagio Di Maro finisce al centro della polemica web che nasce per il suo sbarco su TikTok. Dopo essere diventato protagonista di una inaspettata uscita di scena dalla popolare trasmissione prodotta da Fascino (tra i cui padri fondatori si ricordano la conduttrice TV Maria De Filippi e il compianto volto tv e marito Maurizio Costanzo) l’ormai “fu cavaliere” del trono over di Uomini e donne sceglie di dedicarsi al social cinese. Tuttavia, tra le annesse reaction si registrano non poche contestazioni e critiche, che danno vita alla polemica infuocata del momento. Se da una parte lo sbarco su TikTok gli frutta un seguito stimato almeno 20k follower, dall’altra parte il “vip” originario di Aversa nel napoletano divide gli utenti critici tra i dissensi più disparati, che proprio non accettano il suo esempio di ‘influencer’, in uno switch repentino e veloce da cavaliere di Uomini e donne a tiktoker.

"Maria De Filippi triste, magra e provata"/ Littizzetto: "Mi viene da piangere..."

“Il più grande Influencer” o “Uguale identico a Leonardo Di Caprio…”, sono solo alcuni dei commenti sibillini che gli utenti rilasciano con toni ironici, in reazione allo sbarco sul social cinese. E in particolare é uno tra i video condiviso di Biagio Di Mauro a fare rumore e a destare i dissensi, che immortala l’ex Uomini e donne mentre si prepara per una “bellissima serata”, parafrasando il suo iconico motto ricorrente alle partecipazioni a Uomini e donne. “Stasera si esce… Sarà ‘una bellissima serata’… mettiamo un po’ di olio… stasera sarà super…alla Biagio!”, esordisce Biagio Di Maro in confidenza con i follower nel video, mentre il web lo inonda di commenti e non mancano gli affondi oltre i consensi. “Fai piangere”, “lui ci crede.. per fortuna non sei più a Uomini e donne”, si legge tra le contestazioni di chi taccia Biagio di non essere credibile nel nuovo ruolo in quanto lui non corrisponderebbe ai requisiti richiesti per un tiktoker.

Uomini e donne, perché non é in onda il 27 febbraio?/ I funerali Ciao Maurizio

L’arrivo su TikTok dopo l’addio a Uomini e donne: Biagio Di Maro cacciato da Maria De Filippi

Se l’esordio TV si registrava nel 2020, con la partecipazione al trono over, l’uscita di scena avveniva in una recente puntata di Uomini e donne e per effetto di una cacciata di Maria De Filippi, per Biagio Di Mauro. La conduttrice TV invitava il cavaliere a lasciare il suo programma sulla ricerca dell’amore, per la condotta assunta in TV. Mentre Carla si disperava per lui, piangendo a dirotto, Di Maro cercava di convincere un’altra dama del Trono Over, Clea, a dargli una chance, scatenando quindi il disappunto della conduttrice. La padrona di casa Mediaset, che dal 24 febbraio 2023 é vedova del consorte-icona della TV Maurizio Costanzo, avrebbe maturato la sensazione che il napoletano non fosse in TV per cercare l’amore, se non per accaparrarsi visibilità e consensi del pubblico per business. Nella puntata del 9 febbraio, lui consolava invano Carla, nel backstage, per poi rientrare in studio, con non-chalance. Da qui la reaction-sfuriata della produzione di Uomini e donne, con l’opinionista e braccio destro di Maria De Filippi, Gianni Sperti, che affondava il napoletano: “Hai la faccia come il c**o”. Maria De Filippi gli faceva eco, poi, e interveniva, chiudendo la partecipazione del tiktoker Biagio a Uomini e donne:

“Biagio, io non ho alcuna antipatia nei tuoi confronti. Io e Gianni, ti avevamo detto una cosa. Penso che questa trasmissione regga sia con te, che senza di te. Che si fa? Mi hai detto che te ne saresti andato e io non ho battuto ciglio. Io ti avevo già detto di accomodarti. È questo che tu non hai forse capito. Prima giocavi il ruolo della vittima e intanto ti rimettevi il cartoncino (quello con il nome appuntato sul petto, ndr). Non ho scritto “scema” addosso. Davvero non ho alcuna antipatia, ma ormai è diventata una cosa insostenibile”.

LEGGI ANCHE:

Patrimonio Maurizio Costanzo, quanto vale eredità/ Ville, attico e diritti d'autore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA