Biagio Di Maro, dura lite con Catia Franchi a Uomini e Donne/ Tina Cipollari…

Biagio Di Maro e Catia Franchi, scoppia la lite a Uomini e Donne

Biagio Di Maro e Catia Franchi si accomodano al centro dello studio di Uomini e donne per raccontare il primo ed ultimo appuntamento. Dopo aver discusso in studio nelle scorse puntate, Biagio e Catia hanno comunque deciso di uscire insieme, ma non è andata bene. “L’altro giorno ho avuto con lui un attacco per come si era comportato con le due donne qui seduto e lo penso veramente. Quando mi ha chiesto di uscire con lui ho detto no. Poi ho deciso di dargli una possibilità, però, non può essere il mio uomo perchè siamo proprio diversi. Ci siamo sentiti telefonicamente una settimana“, racconta Catia.

“Siamo usciti la prima sera e mi ha invitato nel ristorante di un hotel”, dice ancora la dama del trono over. “Un posto è uguale ad un altro”, risponde il cavaliere del trono over. “Poi mi ha detto che mi avrebbe portata a mangiare il sushi e mi ha portata in una pizzeria da asporto dove non c’erano neanche le forchette”, dice ancora Catia.

“Io sono una molto umile”, aggiunge la dama che non trova l’approvazione di Gianni Sperti. “Cosa c’è di male?“, chiede l’opinionista che contraddice anche Tina Cipollari che, diversamente dal collega, dà ragione alla dama. “Per la prima volta difendo Biagio, ma non si può sentire una donna che viene qua con delle pretese economiche”, sbotta Sperti. “Visto che volete la parità, perchè non lo porti tu al sushi?”, chiede ironicamente Gianni. “Perchè non lo porti tu? Io con gli uomini ho già dato. Sto benissimo a casa mia”, sbotta la dama per poi accomodarsi al proprio posto.

“Fa il gradasso e poi mi porti…”, dice ancora Catia mentre è seduta al proprio posto. “Anche oggi hai fatto una pessima figura”, commenta Tina. “Biagio però non ci hai provato”, dice Maria De Filippi. “Tu hai provato a baciarmi la prima sera”, svela la dama che, però, Biagio smentisce. “C’è stato un bacio a stampo di saluto, ma mi ha chiesto lei di darmelo”, si difende Biagio mentre Catia smentisce ancora prima che Maria cambi argomento.











