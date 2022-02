Biagio Di Maro e Giuliana, Uomini e Donne/ “Non ho provato niente, è troppo audace…”

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che ha deciso di concedere una possibilità al signor Antonio, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 17 febbraio, chiama al centro dello studio Biagio Di Maro e Giuliana. Il cavaliere e la dama, dopo un primo appuntamento, hanno deciso di continuare a vedersi. “Ieri sono andato da lei. Abbiamo fatto una passeggiata. Ci sono stati baci e abbracci. Siamo stati bene, ma stamattina lei mi ha dato una brutta notizia“, ha spiegato il cavaliere sedendosi al centro dello studio.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Incontro con Antonio, Tina sbotta "Devi uscire con..."

Giuliana, dopo aver ascoltato le parole di Biagio, conferma di aver trascorso una bella serata, ma di voler chiudere non avendo provato niente. “Ci sono stati baci e abbracci, ma non ho provato niente. Cosa devo fare? Io sono una persona sincera. Non m’interessa sedermi al centro. Se non provo niente non ci posso far niente”, dice la dama.

Nadia e Massimiliano, Uomini e Donne/ Si avvicina l'addio al programma? Complici...

Biagio Di Maro e Giuliana, la dama chiude la conoscenza a Uomini e Donne

Biagio Di Maro non nasconde la propria delusione. “Lei è la prima donna che, dopo tanto tempo, mi fa provare belle emozioni“, dice il cavaliere facendo ridere sia Gianni Sperti che Tina Cipollari. “Lo dice a tutte le donne“, dice Gianni. “Sei la prima del 2022“, aggiunge Tina. “Biagio ti è capitata una donna adulta che ammette senza problemi di non aver provato niente. Può capitare anche ad una donna”, dice Maria De Filippi.

Giuliana, poi, aggiunge: “Sei stato un po’ troppo audace anche se so che eravamo in due”. La dama, però, non cambia idea e, nonostante Biagio speri di poter avere una seconda possibilità, appare decisa chiudendo definitivamente il rapporto e accomodandosi al proprio posto.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: nuovo cavaliere per Gemma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA