Biagio Di Maro e Iolanda, Uomini e Donne/ “C’è stato un bacio”, ma la dama…

Biagio Di Maro, feeling con Iolanda a Uomini e Donne

Biagio Di Maro continua la ricerca dell’amore nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere che, sin dal suo arrivo in trasmissione ha conosciuto diverse dame non riuscendo a trovare la donna con cui cominciare una storia lontano dalle telecamere, al centro dello studio, nella puntata del 29 marzo, racconta i dettagli del suo appuntamento con Iolanda, una bellissima signora giunta in trasmissione nella scorsa puntata esclusivamente per lui.

Dopo aver rotto il ghiaccio in studio con una conoscenza, Biagio e Iolanda hanno deciso di vedersi dando il via ad una frequentazione che, per il momento, entrambi vogliono portare avanti. Il cavaliere non nasconde il proprio entusiasmo e racconta i dettagli del primo appuntamento.

Biagio Di Maro e Iolanda: il mistero del bacio a Uomini e Donne

Biagio Di Maro si accomoda al centro dello studio esprimendo la propria opinione sulla serata trascorsa con Iolanda. “E’ stata una serata fantastica”, annuncia Biagio Di Maro. “Mi sono sentita molto a mio agio con Biagio. Durante la prima parte della serata ci siamo raccontati svelandoci ciò che ognuno desidera da una storia visto che entrambi abbiamo un vissuto importante. La seconda parte della serata, invece, è stata molto divertente. Abbiamo cantato molto al punto che la radio si è rotta. Ci siamo abbracciati molto“, aggiunge Iolanda.

“Le tue labbra erano sempre presenti e ho dovuto schivarle più volte. Poi c’è stato un bacio di gratitudine, ma non di passione”, spiega la dama. “Ci sono stati tanti baci”, ribatte Biagio. “Non c’è stato nessun bacio di passione. Lui mi ha riempito di complimenti” puntualizza la dama spiegando di averlo baciato per la bella serata trascorsa insieme.

