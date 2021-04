Biagio Di Maro e Sara, Uomini e Donne/ Lei chiude: “Ha chiesto il numero…”

Nuovo capitolo della frequentazione tra Biagio Di Maro e Sara. Dopo la domanda piccante del cavaliere del trono over, Sara, infastidita dall’interesse di Biagio per Elisa, un’altra signora del parterre, ha deciso di chiudere la frequentazione. La scelta di Sara, però, non è piaciuta a Biagio che ha provato a riconquistarla. Dopo alcuni tentativi falliti, Sara, stando al racconto di Biagio, avrebbe provato a penzecchiarlo pubblicando su whatsapp alcune foto in cui balla il tango. Foto che hanno ingelosito Biagio che ha provato a capire chi fosse l’uomo. Il racconto di Biagio, però, non convince Tina Cipollari che, dopo aver ascoltato la versione del cavaliere, afferma di non credere affatto all’interesse di Biagio per la signora Sara.

Biagio Di Maro, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tina Cipollari, dopo aver discusso nuovamente con Gemma Galgani, punta il dito contro Biagio. “Hai cercato nuovamente Sara non perchè ti interessa, ma per stare al centro dello studio”, puntualizza la bionda opinionista. La signora Sara, dopo aver ascoltato le parole di Biagio, ribadisce di non aver gradito alcuni atteggiamenti del cavaliere. “Non mi è piaciuto il fatto che abbia chiesto il numero di telefono ad un’altra donna dopo aver trascorso la serata con me” – afferma. “Tuttavia, una cena per parlare e chiarire la farei perchè odio parlare al telefono e preferisco farlo guardando negli occhi l’altra persona“, conclude la dama.

