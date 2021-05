Biagio Di Maro e Sara, Uomini e Donne/ Lui chiude per mancata passione…

Biagio Di Maro e la signora Sara ancora protagonisti di Uomini e Donne. Dopo il confronto avvenuto nella puntata di ieri nel corso della quale il cavaliere ha chiuso la frequentazione con la signora Patrizia per potersi dedicare unicamente al rapporto con Sara, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, salvo clamorosi ed improvvisi colpi di scena, dovrebbe essere un’importante novità nel rapporto tra Biagio e Sara. Dopo il primo appuntamento, tra il cavaliere e la dama sembravano esserci tutte le premesse per una bella storia d’amore. Stando alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, però, non sarà affatto così. Dopo aver dichiarato il proprio interesse per Sara, averle fatto un importante regalo e aver ammesso di essere pronto anche a lasciare la trasmissione, nella puntata in onda oggi, Biagio farà un passo indietro.

Biagio Di Maro chiude con Sara

Come raccontano le talpe del Vicolo delle News, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Biagio, al centro dello studio, seduto di fronte alla signora Sara, spiegherà di voler chiudere la frequentazione dopo un incontro ravvicinato con lei. Il cavaliere racconterà di non aver trovato in Sara quella passione che cerca scatenando le polemiche in studio, ma anche la reazione della dama la quale spiegherà che, per un riuscire ad avere un determinato tipo di rapporto occorre del tempo. Dopo un lungo botta e risposta, decideranno di chiudere definitivamente e per Sara arriverà in studio un nuovo signore con cui la dama deciderà di cominciare una conoscenza.

