Biagio Di Maro e Silvia, Uomini e Donne/ Ancora un bacio tra i due? In studio…

Biagio Di Maro è tornato ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e donne e, senza perdere tempo, ha cominciato una frequentazione con Silvia, una delle nuove dame del parterre over della trasmissione. Biagio che ha sempre frequentato diverse signore senza riuscire a trovare la donna della sua vita, nella scorsa puntata, al centro dello studio, ha raccontato di stare bene in compagnia della signora Silvia e di continuare ad uscire con lei.

I due, oltre a sentirsi telefonicamente, si sono anche visti e c’è stato anche un bacio. Al centro dello studio, inoltre, Silvia ha ammesso di essere stata molto colpita dal cavaliere. Cosa sarà accaduto dopo?

Biagio Di Maro e la voglia d’amore

Dopo il ritorno a Uomini e Donne, Biagio Di Maro non nasconde di avere una grande voglia di innamorarsi e costruire una storia importante. “Voglio trovare la donna giusta e portarmela a casa! Sono sicuro al cento per cento che sarà cosi“, le parole del cavaliere che, con la sua simpatia, è spesso anche il protagonista di battibecchi con Tina Cipollari.

Con Silvia, per il momento, procede tutto a gonfie vele. Per ora, tutto sta andando bene anche se in studio, i commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti non sono totalmente convinti di tale storia. Tra Biagio e Silvia nascerà davvero l’amore o tutto finirà tra poche settimane?

