BIAGIO DI MARO, LITE CON GIANNI E TINA A UOMINI E DONNE/ “Non vali niente come uomo…”

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Biagio Di Maro

Gianni Sperti si scaglia contro Biagio Di Maro che, dopo un confronto con Carla che ha versato tante lacrime per lui, è tornato da Cloa. “Sei un uomo che non vale niente”, sbotta Sperti. “Mi sono stancato perchè non hai mai costruito storie importanti. Hai solo avuto storie che sono durate una settimana per fare i comodi tuoi e i comodi tuoi li puoi fare anche a casa tua. Mi sono stancato di vedere donne piangere per uomini come te. O metti la testa a posto o torna a casa tua”, sbotta Gianni Sperti. “Credo che Gianni abbia ragione“, commenta Maria De Filippi. “Posso anche andarmene”, dice ancora Biagio. “Direi che è meglio”, dice ancora la conduttrice che conferma di non condividere l’atteggiamento del cavaliere.

Maria De Filippi caccia Biagio Di Maro da Uomini e Donne/ "Non siamo complici..."

Carla difende Biagio spiegando che “non ha elaborato il lutto e non riesce a legarsi con altre donne”. Tina, però, non è assolutamente d’accordo. “Valutando come ti comporti con le donne, penso che tu non abbia un’alta considerazione delle donne. Se non le rispetti oggi penso che tu non lo abbia mai fatto. Se oggi sei così vuol dire che lo eri anche prima”, dice Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Uomini e donne, anticipazioni 9 febbraio/ Carola lascia il trono?

Biagio Di Maro, nuovo confronto con Carla a Uomini e Donne

Biagio Di Maro torna al centro dello studio di Uomini e Donne e scatena la dura reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella nuova puntata del dating show di canale 5, Biagio chiede un nuovo confronto con Carla. Dopo la decisione di Cloa che ha scelto di non portare avanti la frequentazione, Biagio ha chiesto un nuovo confronto a Carla con cui vorrebbe riallacciare il rapporto. Maria svela, però, che Biagio ha chiesto alla redazione di conoscere una signora giunta in trasmissione per il cavaliere Claudio.

ALESSANDRO E PAMELA, UOMINI E DONNE/ Maria sbotta: "Non raccontare balle..."

La rivelazione della conduttrice scatena così la reazione di Gianni Sperti che punta il dito contro Biagio accusandolo di essere semplicemente in cerca di avventure e di non voler seriamente una storia.

Carla difende Biagio Di Maro a Uomini e Donne

Nonostante le discussioni e la delusione, Carla difende Biagio dalle accuse di Gianni Sperti spiegando che, forse, il comportamento del cavaliere è dovuto alla perdita della moglie che non ha ancora superato. Tina, però, non crede affatto a Carla e si lascia andare ad un commento che scatena la controreazione del cavaliere.

Biagio perde la pazienza e si scaglia contro Tina dicendole di non parlare della sua famiglia e della moglie dando il via ad un durissimo botta e risposta con gli opinionisti. Furioso e offeso dalle parole di Gianni Sperti e Tina Cipollari, Biagio saluta tutti e lascia lo studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA