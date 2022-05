Biagio Di Maro offende Tina Cipollari a Uomini e Donne/ “Mi piaci dalla testa a….

Biagio Di Maro, lite a Uomini e Donne con Tina Cipollari

Dopo la lite tra Franco e Veronica Rimondi, Maria De Filippi torna ad occuparsi di Biagio Di Maro che ha iniziato una nuova conoscenza. Con Sylviana, Biagio racconta di essersi trovato bene al punto che c’è stato anche un bacio. Di fronte all’atteggiamento del cavaliere del trono over, Tina non ci sta. “Ma lo vedi come sei patetico?”, chiede Tina che accusa il cavaliere di seguire sempre lo stesso copione. “C’è sempre lo stesso finale. La mozzarella, la serata, poi accompagni la donna il albergo e scappa il bacio”, dice ancora la bionda opinionista.

Franco, lite con Veronica Rimondi a Uomini e Donne/ "Ridicolo": Maria sbotta e...

“Cosa ci trovano le donne in te?”, chiede Tina. “Non piacerò a te, ma posso piacere ad altre donne. Ad esempio tu non mi piaci. Mi piaci dalla testa fino a qua”, dice il cavaliere che ammette di non gradire il corpo di Tina. ”

La reazione di Tina Cipollari e la risposta di Maria De Filippi a Biagio Di Maro

Pensando di aver capito male, Maria De Filippi prova a capirne di più. “Cosa hai detto a Tina?”, chiede la conduttrice. “Gli piace il viso, ma non gli piace il corpo, ma ti rendi conto? Da un babbione del genere”, risponde la Cipollari. “Che cafone”, commenta Gianni Sperti. “Ma è maleducazione, ma come fai a dire ad una donna una cosa del genere?”, dice ancora Maria.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Giacomo chiude: "Una conoscenza non deve..."

“Ma non mi offendo. Lui almeno di me salva la faccia, io non salvo niente, neanche il carattere. Sei una vergogna“, dice ancora Tina che mette poi in guardia la dama spiegandole che la conoscenza finirà presto. “Chi cerca una relazione stabile, non cerca Biagio. Vedremo quanto durerà”, conclude Tina.

LEGGI ANCHE:

Isabella Ricci e Fabio Mantovani/ Ospiti a Uomini e Donne per le nozze?

© RIPRODUZIONE RISERVATA