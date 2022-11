Biagio Di Maro torna a Uomini e Donne/ Bacio con Silvia: l’ironia di Tina Cipollari…

Il ritorno di Biagio Di Maro a Uomini e Donne

C’è stato un clamoroso ritorno nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata trasmessa il 25 novembre. Dopo il confronto tra Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Gloria Nicoletti e il momento dedicato a Federico Nicotera, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Biagio Di Maro. Il cavaliere che è stato un protagonista indiscusso delle scorse stagioni è tornato ufficialmente in trasmissione. Ancora single, dopo aver avuto alcune frequentazioni e non aver trovato l’amore nella vita quotidiana, Biagio è tornato a far parte del parterre del trono over.

Senza perdere tempo, Biagio ha posato i propri occhi su Silvia, una delle nuove dame del parterre. La signora, pur non avendo molta fiducia per il passato in trasmissione di Biagio, ha accettato di uscire con lui e, al centro dello studio, racconta di aver conosciuto una persona diversa da quella che immaginava.

Biagio di Maro, bacio con Silvia e i commenti di Tina Cipollari

“Biagio dicci ‘ho trascorso una bellissima serata’”, dice Tina Cipollari mentre Biagio Di Maro raggiunge il centro dello studio di Uomini e Donne. Biagio, poi, effettivamente racconta di aver trascorso una bella serata con Silvia che conferma le parole del cavaliere. Biagio e Silvia, poi, svelano di essersi baciati e di voler continuare a frequentarsi. Tra il cavaliere e la dama, dunque, nascerà l’amore?

Di fronte al confronto sereno tra il cavaliere e la dama, anche Maria De Filippi si lascia andare ad un commento ironico. “Le mozzarelle non le hai portate“, ha detto la conduttrice scatenando le risate del pubblico in studio.

