Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Bacia Sara, ma poi chiude: “Per me è solo un’amica”

Biagio Di Maro ci riprova con Sara. Il cavaliere, dopo essersi sfogato dietro le quinte sull’atteggiamento delle donne che ha frequentano, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 15 novembre, è tornato al centro dello studio per raccontare i dettagli del nuovo appuntamento con Sara. Con quest’ultima, nella scorsa stagione del dating show di canale 5, Biagio ha avuto una storia che si è poi conclusa per suo volere. Sara non ha mai negato di provare un forte sentimento e, di fronte al nuovo interesse di Biagio, ha accettato di uscire nuovamente con lei.

Biagio racconta di aver contattato Sara e di averle proposto di uscire nuovamente insieme. Tra i due c’è stato anche un bacio, ma il cavaliere, in studio, spiega di aver capito di non poter andare oltre. “Ho capito che oltre l’amicizia non posso andare“, afferma il cavaliere. “Non ti avrei baciato, ma tu mi hai dato un bacio per poi chiudere ancora”, afferma una delusa Sara.

Biagio Di Maro, lite con il parterre di Uomini e Donne dopo l’addio a Sara

L’atteggiamento di Biagio Di Maro scatena la reazione di tutto il parterre di Uomini e Donne. Il cavaliere Carlo lo attacca così come Tina Cipollari, Gianni Sperti e Ida Platano. “Ti ho creduto, ti ho difeso davanti a tutto e tutti, ma d’ora in avanti, non ti aspettare più niente da me perchè dopo quello che hai fatto, non esiste più niente“, afferma Sara.

“Non dovevi baciare Sara. Lei è sempre stata innamorata e non dovevi neanche tornare da lei“, sbotta Ida Platano. Biagio, poi, si rivolge ad Isabella Ricci esortandola a non parlare più di lui. “Buffone e pagliaccio“, replica duramente Isabella a cui dà ragione Sara. “Perchè sei arrabbiata con me ora? Non ti ho mai presa in giro”, ribatte Biagio. “Ti sei approfittato di una donna che prova qualcosa di forte per te”, conclude Gianni Sperti.

