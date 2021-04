Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Domanda piccante a Sara: “Vuoi fare l’amore con me?”

Biagio Di Maro, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che è uscito anche con Gemma Galgani, spiazza il parterre della trasmissione di Maria De Filippi raccontando i dettagli della sua conoscenza con la signora Sara. Biagio ammette di stare bene con la dama e di aver voglia di continuare a frequentarla. “Siamo usciti, c’è stato qualche bacio e, ad un certo punto, le ho chiesto: ‘vuoi fare l’amore’?”, ha svelato Biagio. Una confessione che spiazza l’intero studio. “Non è successo niente. Non ho una storia da sei anni e vado a piccoli passi”, spiega la signora Sara. La dama e il cavaliere, tuttavia, hanno dormito insieme anche se non hanno ancora deciso di concedersi l’esclusiva. Biagio, in particolare, ammette di provare interesse anche per un’altra dama.

Biagio Maro tra Sara ed Elisa a Uomini e Donne?

Biagio Di Maro, dopo averlo confessato a Sara, nello studio di Uomini e Donne, dopo il momento dedicato ad Angela Paone che ha ricevuto le scuse di Luca Cenerelli, confessa di provare interesse per Elisa, giunta in trasmissione per conoscere Riccardo. “Mi dispiace, ma non è mia abitudine intromettermi in una storia. Non ho mai fatto niente per incoraggiare Biagio”, fa sapere Elisa che ammette di non essere interessata pur essendo libera di accettare altri numeri di telefono non avendo ricevuto l’esclusiva da Riccardo. La confessione di Biagio scatena così i commenti di Gianni Sperti. “Dormire insieme è più intimo di fare l’amore. Come fai a dormire con Sara e a corteggiare Elisa?”, sbotta l’opinionista. Sara, così, decide di chiudere la conoscenza.

