BIAGIO DI MARO, UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari sceglie la canzone, lui sfila e…

Biagio Di Maro sfila sulle note di…

Biagio Di Maro apre la puntata con una passerella. Tina Cipollari chiede a Maria De Filippi di far fare la passerella a Biagio. La conduttrice accetta e la bionda opinionista lascia lo studio per recarsi in giuria e comunicare il brano scelto. Tina chiede così di chiudere l’audio per non svelare in anteprima il brano scelto. Biagio, così, fa la passerella sulle note di “Ti aspetto all’altare”. Dopo la prima sfilata, Tina chiede a Biagio di ricominciare chiedendo alla regia di far partire la canzone dal ritornello.

Biagio, fiero e sorridente, percorre la passerella più volte scatenando la reazione divertita del pubblico, di Tina e di Gianni Sperti. “Che pazienza”, commenta poi Maria De Filippi chiedendo a Tina se può andare avanti. Dopo aver ottenuto un sì come risposta, Maria prosegue con la puntata (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Biagio Di Maro in passerella a Uomini e donne?

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo momento dedicato a Biagio Di Maro? Nel corso della puntata odierna del dating show di canale 5, Biagio potrebbe tornare ad animare lo studio, ma in modo differente rispetto a quanto accaduto ieri. Nel corso della puntata dell’11 maggio, Biagio ha discusso con Tina Cipollari. La bionda opinionista gli ha fatto notare come il suo atteggiamento con le donne sia sempre uguale esortando, poi, la signora con cui sta uscendo Biagio, a pensare alla fine della storia che arriverà presto.

I commenti di Tina non sono piaciuti a Biagio che, dopo aver replicato, si è anche lasciato andare ad un commento che ha scatenato la reazione di Tina, ma anche di Gianni Sperti e Maria De Filippi. Cosa accadrà, invece, oggi?

La sfilata di Tina Cipollari

Dopo aver scelto la musica per la passerella prima di Gemma Galgani e poi di Pinuccia, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nella puntata odierna del dating show di canale 5, Tina Cipollari dovrebbe scegliere la musica per permettere anche a Biagio di fare la passerella. La bionda opinionista lancerà una frecciatina in musica al cavaliere?

Ormai veterano del programma di Maria De Filippi, Biagio non è ancora riuscito a trovare l’amore. Il cavaliere, di fronte a chi lo accusa di non cercare realmente una storia, ha più volte ribadito di essere in cerca di una donna con cui lasciare il programma e costruire una relazione importante.

