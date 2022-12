Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Dopo Silvia, arriva Paola: “L’ho sorpresa al bar…”

Biagio Di Maro e Paola, colpo di scena a Uomini e Donne

Dopo essere uscito con Silvia spiegando di voler portare avanti la conoscenza, nella puntata di Uomini e Donne del 5 dicembre, Biagio Di Maro si accomoda al centro dello studio per un confronto con Paola. “Quando sono tornato ho detto subito che mi piaceva Paola che, però, ha rifiutato il mio numero di telefono. Poi le ho lasciato nuovamente il numero, ma l’ha rifiutato ancora e, così, sapendo il bar che frequenta, ho deciso di sorprenderla e quando l’ho incontrata al bar le ho chiesto che tipo di problema abbia con me e sono sicuro che sia a causa del mio passato”, spiega Biagio.

“Tu come ti permetti di parlare del mio passato? Non sai niente di me”, aggiunge ancora un Biagio piuttosto furioso. “Mi ha fatto un’imboscata“, aggiunge Paola. In studio, poi, arriva Silvia scontrandosi con Biagio.

Silvia punta il dito contro Biagio Di Maro che ha cercato Paola nonostante abbiano avuto un’intimità. “Ma lo capisci che tu con Silvia hai avuto un’intimità e tu cosa fai? Vai a cercare Paola al bar, vergognati”, sbotta Gianni Sperti. “Con tutto quello che ci siamo detti, la cosa importante per te è il parere di Paola. Continua a non fare niente come hai fatto negli ultimi quattro anni”, sbotta Silvia. “Ti ha asfaltato”, aggiunge ancora Tina Cipollari.

“Mi hai tradito perchè non pensavo che avessi rilasciato il numero a Paola e non sapevo che fossi andato apposta a prendere il caffè, ma per quale motivo? Hai bisogno di tutto il parterre aggiungendo crocette o hai bisogno di una donna completa?”, aggiunge ancora Silvia che non nasconde la propria delusione.

