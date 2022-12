Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Il gesto romantico per Paola scatena la reazione di…

Biagio Di Maro e il gesto per Paola

Biagio Di Maro non si arrende e torna a corteggiare Paola. Il cavaliere del trono over, già nelle scorse puntate di Uomini e Donne, aveva provato a corteggiare Paola facendosi trovare anche nel bar che frequenta abitualmente. La dama, però, ha rifiutato sia il corteggiamento che il numero di telefono ammettendo di non essere interessato. Il gesto di Biagio ha anche scatenato la reazione di Silvia, la dama con cui stava uscendo e che ha deciso di mettere un punto dopo aver scoperto il gesto fatto da Biagio.

Quest’ultimo ha difeso la propria scelta puntando il dito contro Silvia e accusandola di voler semplicemente conquistare un po’ di popolarità. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, si tornerà così a parlare proprio di Biagio e Paola: quale sarà la reazione di Silvia?

Biagio Di Maro ha provato a convincere Paola a dargli una possibilità per conoscerlo e per riuscirci ha fatto recapitare in camerino alla dama del trono over una bottiglia e una rosa. Nonostante l’omaggio, però, Paola ribadisce di non essere affatto interessata e di non voler uscire con lui. Tuttavia, il gesto di Biagio scatena nuovamente la reazione di Silvia che, in studio, manda una frecciatina al cavaliere pugliese.

Le parole di Biagio scatenano anche la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che non tollerano l’atteggiamento del cavaliere che, tornato in trasmissione dopo un determinato periodo, non ha ancora trovato l’amore.

