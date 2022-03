Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Il retroscena su Cristiana, ma…

Biagio Di Maro torna protagonista di Uomini e Donne. La puntata in onda oggi, giovedì 3 marzo, comincia proprio con il cavaliere al centro dello studio per un confronto con Stella, una nuova signora del parterre femminile. Biagio che, sin da quando è arrivato in trasmissione non ha mai perso tempo uscendo sempre con nuove signore dopo aver chiuso una frequentazione, racconta così i dettagli della sua conoscenza. Tra una parola e l’altra, per Biagio, non mancano i commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Entrambi gli opinionisti non credono all’intenzione di Biagio di trovare davvero l’amore e, prima ancora di ascoltare la fine del racconto, sono sicuri che tra i due finirà presto. Sarà davvero così? Nel corso della puntata, inoltre, il cavaliere svelerà anche un retroscena su un’altra dama del parterre.

Biagio Di Maro e Cristiana, lite in studio?

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, il momento dedicato a Biagio Di Maro coinvolgerà anche un’altra signora del parterre ovvero Cristiana. Biagio, infatti, racconterà alcuni dettagli inerenti alla scorsa puntata nel corso della quale, a quanto pare, Cristiana gli avrebbe fatto l’occhiolino e lo avrebbe salutato dal finestrino.

La dama, però, negherà tutto e, in studio, la maggior parte dei presenti darà ragione alla dama credendo che Biagio si sia inventato tutto. Il racconto del cavaliere, dunque, sarà il pretesto per una nuova lite in studio che coinvolgerà anche Gianni Sperti e Tina Cipollari?

