Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Lite con Anna: “Hai provato a portarmi in camera…”

Biagio Di Maro torna al centro dello studio di Uomini e Donne per confrontarsi con Anna, una signora giunta in trasmissione esclusivamente per conoscerlo. Dopo il primo incontro, il cavaliere che ha chiuso con Sara Zilli, e la dama, hanno cominciato a frequentarsi. Il cavaliere racconta di aver conosciuto una persona interessante, si stare bene con lei, ma di trovarla un po’ distaccata. Biagio, infatti, racconta di aver visto in Anna una persona un po’ fredda. “Ogni volta che cercavo un contatto ti allontanavi”, racconta il cavaliere. La dama, però, fornisce una versione diversa del loro rapporto. “Hai provato a baciarmi ogni sera e hai provato a portarmi in camera dicendomi che dovevi farmi vedere una cosa”, spiega la dama. “Ma si può dire ad una donna una frase di questo genere?“, chiede Tina Cipollari.

Biagio Di Maro si difende dalla accuse di Anna

Biagio Di Maro non ci sta e si difende dalle accuse di Anna. “Stai dicendo diverse bugie. La prima sera ti siedi in braccio. Poi la seconda e la terza sera ti sei allontanata. La verità è che non ti piaccio e sei scesa solo per un contesto televisivo”, afferma il cavaliere. Anna ribadisce di essere arrivata in trasmissione per conoscerlo, ma di non condividere determinati atteggiamenti. Maria De Filippi chiede così il parere di Sara: “Mi riconosco nel racconto di Anna. Lui ha atteggiamenti molto forti e insistenti solo che io mi sono fidata un po’ di più essendo fortemente attratta da lui”, afferma Sara che ha chiuso definitivamente il rapporto con Biagio. “Tra me e te è una situazione chiusa. Vorrei che tu non commentassi le mie scelte”, conclude Biagio.

