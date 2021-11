Biagio Di Maro, Uomini e donne/ Lite con Isabella Ricci e Rosy: “Mi sento sfruttato”

Sfogo di Biagio Di Maro dietro le quinte nella puntata di Uomini e Donne. Il cavaliere racconta i dettagli delle cene pagate durante gli appuntamenti con le donne che ha frequentato. Biagio, in lacrime, racconta di voler trovare solo l’amore vero. “Io sono un signore, ho speso tanto durante i vari appuntamenti, ma poi mi ritrovo senza amore e con le tasche vuote”, dice il cavaliere del trono over.

Diego Tavani e Ida Platano/ Uomini e Donne: cena romantica e bacio

“Io non sto rinfacciando niente. Sto dicendo che quando usciamo sono tutte carine e poi arrivano qui…”, aggiunge in studio Biagio facendo intuire di non aver gradito l’atteggiamento che molte donne hanno avuto nei suoi confronti. “Mi sento sfruttato dalle donne. A Rosy non sono mai piaciuto”, dice ancora Biagio che viene difeso da Gianni Sperti. “Oggi ho visto un Biagio diverso mentre piangeva. Rosy è uscita pur non provando niente alcune attrazione“, dice l’opinionista.

Ida Platano lascia Uomini e Donne/ Dopo l'addio, le prime parole sui social

Biagio Di Maro, lite con Tina Cipollari

Le parole di Biagio Di Maro fanno infuriare Tina Cipollari. “Non credo che tu abbia speso così tanto. Richiedi il rimborso e la chiudiamo qua”, sbotta Tina Cipollari.– “Tu fai uno scambio con le mozzarelle“, aggiunge Isabella Ricci con cui scoppia un durissimo botta e risposta. “L’unica che mi ha capito è Sara“, dice Biagio. “Non hai voluto, però, il mio amore”, si difende la dama.

“Perchè quando un uomo dice di aver pagato una cena ad una donna viene attaccato e se una donna dice di aver pagato una cena ad un uomo, l’uomo viene accusato a sua volta? Sto parlando di Isabella che ha fatto esattamente la stessa cosa”, sbotta Gianni Sperti che difende ancora Biagio così come Armando Incarnato che discute anche con Tina Cipollari per difendere Biagio.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 novembre: Ida, Diego e un bacio da sogno

© RIPRODUZIONE RISERVATA