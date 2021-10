Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Lite con Rosy: “Non ho bisogno che paghi per me”

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con una lite infuocata tra Biagio Di Maro e Rosy. Maria De Filippi chiama al centro dello studio il cavaliere che ha da poco iniziato una frequentazione con una nuova dama. Prima del confronto, tuttavia, Rosy chiede d’intervenire. La dama che ha chiuso la frequentazione con Biagio nella scorsa puntata, si scaglia contro il cavaliere.

“Sei stato un cafone perchè quando mi hai accompagnata in albergo mi hai detto ‘capisco che da parte tua non c’è niente, però, vorrei che tra me e te rimanesse una bella amicizia’. Io sono uscita con te per cortesia. Non sono uscita con te perchè volevo continuare a conoscerti”, sbotta Rosy. “Non si esce con qualcuno per cortesia“, sottolinea Gianni Sperti.

Biagio Di Maro e Rosy, furiosa lite a Uomini e Donne

Biagio Di Maro ha corteggiato Rosy provando in tutti i modi a conquistarlo. Dopo il rifiuto di un contatto fisico da parte di Rosy, Biagio ha deciso di chiudede sottolineando di essersi sentito “sfruttato“. “A me non è piaciuto il fatto che lui abbia detto che io l’ho sfruttato”, ribatte Rosy. “Io non ti ho sfruttato e non ho bisogno che tu paghi la cena per me”, aggiunge la dama.

Gianni Sperti, però, si scaglia contro la dama difendendo Biagio. “Se hai detto di essere uscita con lui per cortesia, perchè ti fai pagare la cena da lui?”, insiste l’opinionista convinto che Rosy non stia raccontando la verità. “Se non eri interessati, non avresti dovuto accettare il suo invito e se ti chiama continuamente lo blocchi“, sbotta Tina Cipollari.

