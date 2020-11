Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Maria chiude: “Ho ricevuto telefonate anonime…”

Biagio Di Maro, al centro dello studio di Uomini e Donne, si confronta con Sabina e Maria, le due dame che stava conoscendo insieme a Gemma Galgani. Dopo aver chiesto nuovamente alla dama di Torino di uscire ricevendo un no, il cavaliere del trono over si è concentrato su Sabina e Maria. Quest’ultima, esattamente come Gemma, spiazza tutti annunciando di voler chiudere definitivamente la conoscenza. “Dopo la scorsa registrazione ho ricevuto telefonate anonime da parte di persone che mi parlavano male di lui. L’ho chiamato e gli ho detto che non me la sentivo di uscire e, di comune accordo, abbiano deciso di chiudere la frequentazione”, spiega Maria che lascia al centro dello studio solo Sabina che, invece, decide di continuare ancora a conoscere il cavaliere.

BIAGIO DI MARO E SABINA: “CI SONO STATI SOLO BACI”

La conoscenza tra Biagio Di Maro e Sabina continua. “Ci sono stati diversi baci, ma non siamo andati oltre”, afferma Sabina. Tina Cipollari, però, non crede affatto alla dama. “Lui organizza le sorprese, trascorrono insieme tutta la notte e si danno solo un bacio che, oggi, non danno neanche le ragazzine di 14 anni?“, chiede Tina. Biagio e Sabina, però, ribadiscono di non essere andati oltre il semplice bacio. “Dopo sei o sette appuntamenti, due persone adulte che si piacciono non possono fermarsi ad un bacio“, afferma Tina. “In quel momento non mi andava di andare oltre“, risponde Sabina che, pur avendo interesse nei confronti di Biagio, ha preferito non andare oltre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA