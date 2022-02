Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ “Mi piace Giuliana, ho chiesto il numero…”

Biagio Di Maro torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata del 24 febbraio. Il cavaliere del trono over, nonostante Giuliana abbia spiegato di non essere molto interessata a lui, nell’ultima settimana, ha provato a conquistarla. La dama e il cavaliere si sono visti ancora e, approfittando della presenza di alcuni parenti napoletani, Giuliana ha deciso di farglieli conoscere. “Ma è stato un caso”, ha puntualizzato la dama. Nonostante tutto, però, Giulia ribadisce, ancora una volta, di non vedere un futuro con lui.

“Biagio mi piace fisicamente, ma oltre a questo non c’è niente. Io non provo nulla”, ha detto la dama. Biagio, però, non si arrende e prova a farle cambiare idea. “Tu fuori sei in un modo e qui in un altro”, ha ribattuto il cavaliere, ma la dama ha aggiunto di non poter conoscere a priori le proprie emozioni.

Biagio Di Maro, tutto finito con Giuliana: le parole di Stefania

Durante il confronto tra Biagio Di Maro e Giuliana interviene Stefania, un’altra signora del parterre femminile che ha svelato di aver ricevuto una richiesta da Biagio. Stefania, infatti, ha raccontato che, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, davanti alla macchina del caffè, Biagio le ha chiesto il numero di telefono che lei ha rifiutato.

Si torna, poi, a Giuliana che, secondo Tina Cipollari, darebbe false speranze a Biagio. “La colpa dell’insistenza di Biagio è la tua. Se non ti piace non ti piace. Questa sceneggiata di farti pregare. Questa tua indecisione non va bene”, sbotta Tina Cipollari. Giuliana, così, decide di chiudere definitivamente.

