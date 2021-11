Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ “Mio figlio è gay. Ho fatto tanto per lui”. Maria…

Dopo il momento dedicato ad Andrea Nicole, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, chiama al centro dello studio Biagio Di Maro che, dopo aver riprovato a frequentare con Sara, ha cominciato ad uscire con Bernarda, una delle nuove signore del parterre femminile.

“Siamo usciti, ci siamo visti ed è andata bene. Poi ci siamo sentiti con messaggi e videochiamate e ci siamo conosciuti di più. Ieri sera, approfittando del suo arrivo a Roma, ci siamo visti. Ci siamo divertiti visitando diversi posti e poi siamo rientrati in albergo. Dopo una cena ci siamo baciati e ci siamo coccolati. Abbiamo dormito insieme ed è una persona bella che mi fa stare bene”, ha spiegato il cavaliere che poi si è lasciato andare ad una confessione personale.

Marcello Messina lascia Uomini e Donne/ "Ho incontrato una persona fuori": Tina...

Biagio Di Maro: la dichiarazione per il figlio

Il nome della signora Bernarda scatena l’ironia di Tina Cipollari che scatena la reazione della signora che preferisce tornare al proprio posto. Il cavaliere, così, chiede a Tina di non attaccare la signora in cui ha trovato una persona che lo fa stare davvero bene.

ANDREA NICOLE, UOMINI E DONNE/ L'incontro con la mamma: sorpresa di Alessandro

“E’ la prima volta che mi sento bene. Mio figlio ha fatto una dichiarazione sui giornali spiegando che ho accettato il suo essere gay. Ho fatto tanto per lui, ma la cosa brutta è che è lontano. Vive in Inghilterra perchè nella nostra zona non può prendere un caffè con il compagno. Vorrei dire a tutti i papà che hanno questo problema che i figli sono figli, l’amore è bello in tutte le maniere”, dice Biagio. “Io credo a tutto quello che dici, ma definirlo un problema mi sembra un po’ troppo. So che non volevi dire quello, ma non pensare che una persona non possa uscire per andare a mangiare una pizza anche dove vivi tu perchè non vivi in posti assurdi. Forse è scappato perchè le persone che frequentava erano un po’ ignoranti. L’ignoranza c’è in tutto il mondo, non è specifica di un luogo. Le persone ignoranti vanno rese meno ignoranti e piano piano queste cose non succederanno più“, commenta Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Veronica Burchielli accuse Alessandro Zarino?/ "Non gli piacevo, mi toccava e diceva 'bleh'"

© RIPRODUZIONE RISERVATA