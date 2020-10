Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Tra Gemma, Maria e Sabina sceglie…

Biagio Di Maro è in assoluto uno dei nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver cominciato a corteggiare Gemma Galgani quando quest’ultima usciva ancora con Paolo, è riuscito a conquistare la dama di Torino che, nelle precedenti puntate, ha ammesso che il sentimento di amicizia che provava si sta trasformando in qualcosa di più forte. Nonostante un bacio focoso, tuttavia, Biagio non ha ancora concesso l’esclusiva a Gemma. Il cavaliere, infatti, sta continuando ad uscire anche con Maria e sta conoscendo anche con Sabina. Attratto da tutte e tre le dame, il cavaliere continua a ribadire di essere molto attratto da Gemma anche se, nella nuova puntata di Uomini e Donne, sceglierà di ballare con Sabina con cui spera di uscire presto.

BIAGIO DI MARO E L’ATTRAZIONE PER GEMMA GALGANI

Biagio Di Maro non nasconde la forte attrazione nei confronti di Gemma Galgani e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha confessato di essere stato piacevolmente colpito dalla dama di Torino. “Mi piace moltissimo. Io non l’avevo ovviamente mai vista dal vivo e non credevo fosse così bella. Il modo in cui cammina, in cui parla mi attrae molto. Gemma per me è una super donna che sa dare delle sensazioni molto forti quando si trascorre del tempo con lei. Le assicuro che uscire con Gemma, starle a fianco è tra le cose più belle al mondo. Gemma è una donna di classe, che va rispettata e secondo me ha bisogno di un uomo che la sappia osservare, che sappia aspettare i suoi tempi senza smettere mai di corteggiarla. E io sono in grado di fare tutte queste cose”, ha raccontato. Tra Gemma, Maria e Sabina, dunque, Biagio sceglierà la Galgani?



