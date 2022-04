Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Tutto finito con Jolanda: Tina e Gianni…

Maria De Filippi, nel nuovo appuntamento con Uomini e Donne, torna a parlare di Biagio Di Maro. Il cavaliere del trono over, chiusa la storia con Sara con cui ha più volte provato a ricucire i rapporti, non ha più trovato una donna con cui portare avanti una frequentazione continua. Spesso, infatti, sono state le dame a chiudere la conoscenza non provando un trasporto tale da poter pensare ad un futuro insieme. Nelle scorse settimane, però, in studio è arrivata Jolanda, una bellissima signora giunta in trasmissione esclusivamente per lui. Il primo appuntamento aveva lasciato il sorriso ad entrambi.

Biagio, durante il primo racconto, non aveva nascosto il proprio entusiasmo per il rapporto che stava instaurando con Jolanda. Il cavaliere aveva parlato anche di un bacio non trovando, tuttavia, totalmente corrispondenza nel racconto della dama. I due avevano comunque deciso di continuare a vedersi: cosa sarà accaduto tra i due?

Biagio Di Maro e Jolanda: tutto finito a Uomini e Donne

Come fanno sapere le anticipazioni della puntata in onda oggi pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Biagio e Jolanda si accomoderanno al centro dello studio per raccontare le ultime novità sul loro rapporto. La dama e il cavaliere annunceranno, così, la decisione di non frequentarsi più. Chi avrà preso la decisione ufficiale? Sarà stata Jolanda o Biagio?

La verità verrà a galla nel corso della nuova puntata durante la quale, sicuramente, non mancherà la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti di fronte alle parole del cavaliere il cui atteggiamento non convince totalmente i due opinionisti di Uomini e Donne.

