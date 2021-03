Biagio Di Mauro, Uomini e Donne/ Chiude con Patrizia ed esce con Isabella: “Guardo..”

Biagio Di Mauro torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Dopo la lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, Maria De Filippi chiede al cavaliere di raggiungere il centro dello studio per un confronto con Patrizia e Isabella. La prima è arrivata in trasmissione unicamente per Biagio. Tuttavia la loro conoscenza non sta andando per il verso giusto. Patrizia ammette di non aver gradito alcuni atteggiamenti di Biagio il quale, a sua volta, confessa di aver provato a recuperare, ma di non aver trovato la giusta predisposizione in Patrizia. Dopo un botta e risposta abbastanza acceso, sia Biagio che Patrizia decidono di mettere un punto alla loro conoscenza. Come sarà andata, invece, tra Biagio e Isabella?

BIAGIO E ISABELLA, LA CONOSCENZA CONTINUA MA…

La signora Isabella è una delle nuove dame del parterre del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato maggiormente le attenzioni del pubblico. Tra i due, la conoscenza è ancora all’inizio. Isabella conferma di voler continuare anche se non nasconde dei dubbi. “Non ci sono stati abbracci e baci. E’ una conoscenza classica. Non faccio domande, ma osservo anche perchè non mi piacciono determinate discussioni“, afferma Isabella. “Poi lui è anche più giovane di me ci sono tanti chilometri tra noi”, aggiunge la dama. Biagio, però, puntualizza che, in amore, la distanza non conta. I due decidono di andare avanti sperando di capire se la conoscenza possa trasformarsi in qualcosa di più. Nascerà un sentimento?

