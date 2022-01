Biagio di Uomini e Donne, chat con Jo Squillo “Siamo amici”/ “Incontro in albergo e…”

Si parla di Grande Fratello Vip nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne e, in particolare, di una delle Vippone di questa edizione: Jo Squillo. La gieffina viene tirata in ballo quando Biagio, noto cavaliere del Trono Over, dà a Gianni Sperti il suo cellulare per verificare alcuni aspetti raccontati in studio sulla sua conoscenza con Elena. Guardando tra le chat di Instagram, l’opinionista però ne trova una che lo lascia piuttosto sorpreso: “Hai una chat con Jo Squillo?”, chiede infatti a Biagio che conferma. “Siamo amici”, chiarisce allora il cavaliere, aggiungendo “Ci scambiamo i like, parliamo… cosa c’è di sbagliato?”

Sperti si dice sorpreso di questa conoscenza e si chiede come i due possano conoscersi. Intanto ritorna in studio anche Elena ed è lei a spiegare com’è avvenuto l’incontro tra Biagio e la gieffina: “Jo Squillo l’ha incontrato nell’albergo in cui lui dorme”. L’incontro, dunque, sarebbe stato casuale ma sarebbe bastato a Biagio per avere l’occasione di parlarle: “Ci siamo parlati, io le ho chiesto se potevo seguirla e lei anche ora mi segue.” ha spiegato il cavaliere.

