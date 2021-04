Biagio e Isabella, Uomini e Donne/ “C’è stato un bacio, ma voglio conoscere…”

La nuova puntata di Uomini e Donne è dedicata principalmente al trono over. Dopo il momento dedicato a Domenico e Raquel, al centro dello studio, si accomodano Biagio e Isabella. Il cavaliere che si è fatto conoscere all’inizio della stagione frequentando Gemma Galgani, dopo aver chiuso le sue ultime conoscenze, ha deciso di tuffarsi nella conoscenza con Isabella, una delle nuove dame del parterre che ha conquistato tutti con la sua eleganza. Biagio e Isabella raccontano di essersi visti già tra volte e di stare bene insieme. Il cavaliere non nasconde il proprio entusiasmo e svela che c’è stato anche un bacio. Racconto che viene confermato da Isabella la quale, tuttavia, per il momento, non ha intenzione di concedere un’esclusiva volendo conoscere altre persone e avendo ancora dei dubbi.

BIAGIO E ISABELLA, NUOVE CONOSCENZE PER LA DAMA

Isabella, pur confermando l’intenzione di voler continuare a conoscere Biagio, svela di avere altri due appuntamenti tra cui quello con Riccardo che stava conoscendo Gemma la quale ammette di non essere a conoscenza del rapporto con Isabella. “Sono venuta qui per conoscere altre persone”, spiega la dama che non vuole chiudere la porta ad altre conoscenze. A frenare Isabella nel rapporto con Biagio è anche il fattore età. “Lei continua a parlare della diffenreza d’età perchè è più grandi di me e della distanza”, puntualizza il cavaliere che non vorrebbe sentire tali discorsi. Nonostante i tanti dubbi, sia Biagio che Isabella decidono di continuare a conoscersi. La dama riuscirà a spazzare via tutti i dubbi?

