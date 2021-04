Biagio e Sara, Uomini e Donne/ “Il colpo di fulmine può esserci, quando sono…”

Biagio Di Mauro, dopo aver provato a conoscere Isabella Ricci e aver accettato la scelta di quest’ultima di chiudere la frequentazione, si è subito tuffato in una nuova conoscenza. A colpire il cavaliere del trono over di Uomini e Donne è stata la signora Sara, una nuova dama del parterre che ha colpito il cavaliere sin dalla prima puntata. La puntata di Uomini e Donne del 19 aprile si è così aperta con un momento dedicato a Biagio e Sara che, al centro dello studio, raccontano come è nata la loro frequentazione e come sta procedendo. Sia il cavaliere che la dama ammettono di stare bene insieme e di voler continuare a frequentarsi. Tina Cipollari, però, non crede molto a Biagio e concede alla signora Sara dieci giorni di tempo prima di fare un passo indietro.

BIAGIO E SARA NUOVA COPPIA DI UOMINI E DONNE?

Nonostante il parere di Tina Cipollari, la signora Sara è pronta a portare avanti la conoscenza con Biagio. “Il colpo di fulmine può esserci. Mi sono seduta e ho sentito un’emozione che mi arrivava. Siamo usciti e siamo stati bene. Biagio è un uomo molto avvolgente. Poi vedremo se è tutto fumo e niente arrosto”, racconta Sara. “Lei è arrivata ieri sera. Abbiamo cenato, abbiamo chiacchierato, abbiamo ballato e ci siamo baciati. A me piace, mi ha lasciato qualcosa di forte e di bello. Ho voglia di conoscerla. Mi ha colpito e ho tanta voglia di frequentarla. E’ una bella donna, mi piace fisicamente, è intelligente. Non posso dire niente”, aggiunge il cavaliere. “Se son rose fioriranno“, conclude Sara prima di ballare insieme.

