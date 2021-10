Biagio Izzo è i Righeira a Tale e quale show 2021/ Tante risate ma poca sostanza, vittoria lontana..

Biagio Izzo è i Righeira nella terza puntata di Tale e quale show 2021 e le cose per lui si complicano. Come farà l’attore a salire sul palco per interpretare un duo? Qualcuno si aspetta una sorpresa, magari l’arrivo di un collega e amico sul palco, mentre altri sono convinti che quello che andrà in scena è un altro dei suoi teatrini. Lui stesso alla vigilia della sua partecipazione al programma canterino di Carlo Conti aveva spiegato di aver accettato solo perché avrebbe potuto divertirsi e così è.

Biagio Izzo è Nino d'Angelo a Tale e quale show/ Malgioglio: "è la bambola assassina"

Nelle prime due puntate ha dato modo al pubblico di sorridere e commentare anche i suoi errori, ma come farà questa sera a stupirci? Forse trucco e parrucco lo aiuteranno a sdoppiarsi con buona pace della gara vera e propria e dei giudici che non sanno mai come commentare le sue esibizioni poco canore e troppo teatrali?

BIAGIO IZZO È CATERINA VALENTE/ Lui ferma l'esibizione: "Tale e quale shock!"

Biagio Izzo è i Righeira nella terza puntata di Tale e quale show 2021

Biagio Izzo è sicuramente uno dei partecipanti più discussi di questo Tale e quale show 2021. Nella prima puntata ha fatto parlare tutti per via del suo attacco mancato mentre nella seconda, quella di venerdì scorso, è riuscito a fare peggio portando sul palco una sua versione di Nino d’Angelo degna dei nuovi mostri di Striscia la Notizia. Lasciando stare la vocalità che proprio non c’era (se non premiata per via del dialetto condiviso), anche il look e il trucco non hanno fatto miracoli.

Gli esperti che trasformano solitamente i vip non sono riusciti a trasformare Biagio Izzo in qualcuno di molto diverso da lui e questo è sotto gli occhi di tutti, anche dei giudici che lo hanno bocciato relegandolo al penultimo posto con 31 punti. Questa sera farà meglio?

Biagio Izzo moglie e figli: Federica Apicella, Alessia, Martina e Valerio/ Gli amori della sua vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA