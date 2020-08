Biagio Izzo: “Stress psicofisico durante la quarantena”/ “A Made in Sud…”

Biagio Izzo, con la sua comicità, è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di Made in Sud, tornato in onda con tutte le accortezze del caso e senza pubblico dopo il lockdown che ha fermato tutto il mondo dello spettacolo. Spalla perfetta di Stefano De Martino e Fatina Trotta con cui ha trovato un’intesa perfetta regalando al pubblico di Raidue momenti davvero spensierati e divertenti, racconta quanto sia stato importante tornare sul palco per regalare un sorriso alla gente dopo un momento buio e difficile per tutti. Per riuscire a farlo, ha tirato fuori tutta la sua vena comica facendo da collante tra i vari momenti di Made in Sud. “Sono stato un jolly che ha rotto un po’ le scatole a conduttori e comici, controllando che tutto procedesse bene“, ha raccontato al periodico Mio.

BIAGIO IZZO: “HO VISSUTO MALE LA QUARANTENA”

Nonostante non abbia mai perso il sorriso e l’ottimismo, Biagio Izzo, in un’intervista rilasciata ai microfono del periodico Mio, svela di aver vissuto personalmente un momento complicato durante il lockdown. “Ho vissuto male la quarantena. L’isolamento mi ha causato un vero e proprio stress psicofisico. Costretto a casa, vedevo e mi informavo su tutto quello che stava succedendo”, ha spiegato ancora a Mio. Tra le immagini che ha ancora davanti agli occhi e che non dimenticherà mai, c’è il corteo di camion che sfilava per le strade di Bergamo portando fuori città le bare. Momenti difficili che Biagio Izzo porterà sempre con sè anche se spiega quanto sia importante sorridere ora che le cose vanno meglio.



