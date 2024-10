È stata aperta un’inchiesta dalla procura di Lecce sulla morte di Biagio Raona, il sindaco di Corsano che si era recato al pronto soccorso per dolori al petto ed è deceduto nella notte. La pm Patrizia Ciccarese deve chiarire se dietro la morte del primo cittadino 64enne ci sia un caso di malasanità. Vuole saperlo in primis la famiglia, che ha sporto denuncia. La notizia è emersa dopo la chiusura della camera ardente, che era stata allestita all’interno del municipio.

Marcello Mutti, morto il re della passata di pomodoro/ Il figlio Francesco: "Ci lascia un'eredità esemplare"

“Al fine di svolgere gli accertamenti del caso, in ottemperanza a quanto disposto dall’autorità giudiziaria, si comunica che la camera ardente per ossequiare la salma del sindaco dott. Biagio Raona, allestita presso la Sala Consiliare del Comune di Corsano è stata interrotta. Si comunicherà successivamente ogni informazione relativa alle esequie“, recita il comunicato del Comune di Corsano.

Kipyegon Bett, morto il 26enne atleta kenyota/ Dopo la squalifica per doping non si era più ripreso

FUNERALI RIMANDATI, DISPOSTA AUTOPSIA

I funerali sono stati rimandati, perché la procura ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale leccese Vito Fazzi per l’autopsia, come richiesto dai parenti. Gli inquirenti vogliono fare chiarezza sulle ultime ore di vita del sindaco, che aveva accusato dolori al petto e per questo si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Tricase, dove era stato sottoposto ad alcuni esami. Dopo i risultati, però, era stato dimesso. Rientrato a casa a tarda ora, è stato colto da un malore improvviso mentre era a letto con la moglie. L’infarto è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2024. Dunque, la pm ha disposto il sequestro della cartella clinica.

NELL SMITH/ La ragazza che restò per sempre racchiusa nell’ambra

CORSANO, BIAGIO RAONA ERA AL TERZO MANDATO

Biagio Raona era stato eletto sindaco qualche mese fa per la terza volta, ottenendo il 57% con la lista civica “Corsano Futura“. Era un medico odontoiatra che aveva deciso di scendere in politica. Padre di tre figli, sarebbe diventato nonno di due nipotini. Dopo la diffusione della notizia della morte del sindaco di Corsano, Fiorenza Pascazio, presidente di Anci Puglia, ha espresso il cordoglio alla famiglia per la perdita improvvisa e drammatica. A proposito di Raona, ha evidenziato che “si è sempre distinto per l’impegno e la dedizione verso il proprio territorio, lavorando con passione e grande spirito di servizi“.