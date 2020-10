Biagio, Uomini e Donne/ Tra Maria e Gemma Galgani, sceglie…

Uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne è Biagio. L’uomo, nelle scorse puntate, ha chiesto e ottenuto il numero di telefono di Gemma Galgani che ha accettato di iniziare una conoscenza telefonica anche se, inizialmente, non ha dato molte attenzioni a Biagio per la presenza di Paolo. La scelta di Gemma di prendere tempo ha così spinto Biagio a frequentare Aurora la quale, tuttavia, non volendosi sentire “una ruota di scorta”, ha deciso di chiudere definitivamente con lui. Con la decisione di Paolo di chiudere la frequentazione con la dama di Torino, però, tutto è cambiato. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Gemma, dopo aver versato nuove lacrime per Paolo, mostrerà molto interesse nei confronti di Biagio scatenando la dura reazione di Tina Cipollari che non perderà occasione per attaccare la dama. L’interesse di Gemma per Biagio sarà reale?

BIAGIO E L’INTERESSE DI GEMMA GALGANI

Biagio si è mostrato subito molto interessato a Gemma Galgani. Per non rischiare di restare incastrato in un interesse a senso unico, Biagio ha cominciato a frequentare anche la signora Maria, molto più giovane di Gemma. La dama di Torino scoprirà tutto nella nuova puntata di Uomini e Donne e, dopo aver pianto per Paolo, si mostrerà molto interessata a Biagio. L’improvviso interesse della Galgani per Biagio spingerà Maria De Filippi ad indagare su tale interesse. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, l’interesse di Gemma per Biagio non convincerà Maria De Filippi, convinta che tra i due ci fosse solo un’amicizia. Come reagirà, invece, Biagio? Deciderà di continuare a frequentare solo la Galgani o lascerà aperta la porta anche ad altre, nuove conoscenze?



