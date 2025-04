La Bialetti, una delle storiche aziende simbolo del Made In Italy, è passata quasi totalmente nelle mani dei cinesi. Come riferito in queste ore dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito dell’Adnkronos, l’azienda è stata venduta al 78,56 per cento, quindi più di tre quarti, a Nuo Octagon, una società cinese che ha inglobato tutte le quote di Bialetti Industrie e di Sculptur (59% più 19%).

L’operazione non è ancora ufficiale ma affinchè arrivi la fatidica fumata bianca manca solamente il closing che si terrà fra circa un paio di mesi, indicativamente entro la fine del mese di giugno 2025. La notizia della cessione di Bialetti è stata data dalla stessa azienda, e Francesco Ranzoni, proprietario uscente dell’azienda, nonché il presidente del cda, ha spiegato che l’arrivo della società Nuo Octagon rappresenta una “leva strategica per rafforzare” il brand stesso e nel contempo consolidare la posizione sul mercato estero, quindi con un obiettivo di maggiore internazionalità.

BIALETTI CEDUTA, LE PAROLE DI EGIDIO COZZI

Soddisfatto del closing anche Egidio Cozzi, l’amministratore delegato di Bialetti Industrie, che ha parlato di “un nuovo capitolo ricco di opportunità”, e promettendo nuovi investimenti in innovazione ma anche in internazionalizzazione, mantenendo comunque il focus sul caffè e soprattutto sul Made in Italy.

Obiettivo quindi mantenere la forte anima italiana che da sempre contraddistingue Bialetti, anche se l’azienda è passata di fatto in mani cinesi. Il CEO di Nuo, Tommaso Paoli, ha ricordato come l’azienda sia nata a Milano nel 2016 ed ha già investito più di 400 milioni di euro nel made in Italy, in aziende che sono divenute con gli anni sempre più attive oltre i confini.

BIALETTI, LA STORIA DELL’AZIENDA FONDATA DAL SIGNOR ALFONSO

Resta comunque un pizzico di malinconia nel vedere un’altra storica azienda italiana come appunto Bialetti, di fatto lasciare i confini nazionali. Si tratta di un realtà che ha quasi 100 anni, essendo stata fondata nel 1933 dal signor Alfonso Bialetti, che inventò la Moka Express, quella che oggi viene conosciuta come caffettiera, e che permise di rivoluzionare le abitudini degli italiani, permettendo loro di prepararsi il caffè in casa la mattina, ma anche dopo pranzo, dopo cena o nelle occasioni conviviali, come da storica tradizione italiana. Nel corso degli anni l’azienda ha saputo portare avanti il suo lavoro grazie anche al figlio Renato, e ora passa di mano cinese.

Ricordiamo che Moka deriva da una cittadina dello Yemen dove si produce uno dei caffè più buoni al mondo, mentre lo storico simbolo del brand, l’omino con i baffi, è stato partorito dal genio di Paul Campani, uno dei più grandi pubblicitari della nostra nazione. Non sono state rese note le cifre relative alla cessione ma parliamo sicuramente di svariati milioni di euro. Ultima curiosità, stando ad una indagine del 2010 il 90% degli italiani aveva una caffettiera in casa.