Bianca Atzei cerca di voltare pagina dopo la fine della sua storia col fidanzato Stefano Corti: la frecciata Instagram e l'amore per il figlio Noa

E’ un momento molto difficile per Bianca Atzei, fresca della rottura con il fidanzato Stefano Corti. Ci sarebbe di mezzo un tradimento dietro la fine della loro storia, ma al momento nessuno dei due ha confermato o smentito le ipotesi circolanti in rete. Quel che appare certo, tuttavia, è il momento duro vissuto dalla cantante sarda, alle prese con l’ennesima delusione sentimentale. Questa volta il colpo è davvero duro, poiché Bianca Atzei aveva investito moltissimo nella relazione con Stefano Corti.

Ad alimentare i rumor su un presunto tradimento, la segnalazione arrivata all’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, il quale avrebbe anche indicato il nome della nuova fiamma di Corti, che sarebbe appunto Camilla Degiorgi. Interpellata sull’argomento, Bianca Atzei, avrebbe “dato l’ok” alla pubblicazione delle loro foto insieme, facendo intendere evidentemente di essere ormai fuori causa.

Bianca Atzei, il sostegno dei fan su Instagram dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano Corti

E nelle scorse ore la cantante sarda sembra abbia voluto lanciare un’ulteriore frecciatina all’ex fidanzato, rispondendo ai tanti messaggi affettuosi dei fan sotto i suoi post su Instagram,. Un utente, in particolare, si è soffermata sullo splendido legame che Bianca Atzei ha instaurato con il figlio Noa, scrivendole che lui non la deluderà mai.

Un commento che non è passato inosservato alla bella cantante isolana, che ha risposto con un semplice ma sentito “lo spero”, corredato di un tenero cuore rosso. Insomma, per l’artista sarda non è affatto un periodo facile, ma Bianca sta facendo di tutto per affrontarlo col sorriso e con il giusto spirito, soprattutto per tutelare il suo piccolo grande gioiello: il figlio Noa.