Bianca Atzei: il dolore per l’aborto e il figlio perso/ “Ero al quarto mese, il medico mi ha gelata”

Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti saranno ospiti di Silvia Toffanin all’interno dello studio di Verissimo. I due parleranno della loro storia d’amore, della felicità per l’arrivo del loro primogenito ma anche dei momenti difficili vissuti insieme. La storia d’amore tra la cantante e l’inviato delle Iene procede a gonfie vele; i due si erano innamorati dopo la separazione tra Bianca e l’ex fidanzato Max Biaggi e il popolo del web aveva scoperto la loro relazione cogliendo alcuni segnali.

Nel 2019 la cantante era tornata sulla scena musicale con il brano “La mia bocca” e Stefano Corti aveva condiviso il videoclip all’interno delle sue storie. Dopo questo avvenimento i due sono usciti allo scoperto e hanno spesso condiviso all’interno dei loro social momenti romantici e divertenti. La coppia non è ancora convolata a nozze ma i due hanno sempre desiderato diventare genitori e ora sono a un passo dalla realizzazione del loro desiderio. Avere un figlio per la coppia non è stato affatto facile, ci sono stati molti ostacoli e grandi perdite ma adesso sono felicissimi ed è possibili che proprio nello studio di Verissimo rivelino il sesso del loro primogenito!

Bianca Atzei e Stefano Corti, come avevamo preannunciato, sono molto felici adesso ma prima di arrivare a questo meraviglioso traguardo che li porterà ad essere neogenitori, i due hanno vissuto esperienze davvero drammatiche. Nel 2021 la cantante aveva dichiarato di essere incinta, un percorso lungo e tanto desiderato, che ha richiesto l’intervento della fecondazione assistita.

Quando lei rimase incinta entrambi erano contentissimi e avevano anche condiviso la notizia sui social ma inaspettatamente Bianca subì un aborto spontaneo. La cantante in merito aveva raccontato al Corriere della Sera: “Ero quasi al quarto mese, la notte prima di un’ecografia importante. Avevo un grandissimo mal di testa, e non ne ho mai sofferto, tant’è che ho detto a Stefano: “Domani facciamo un tampone perché forse è il Covid”. Il mattino dopo il medico mi ha gelata: “Non c’è più battito”. Bianca ha sofferto molto tanto che per un periodo ha scelto di non parlarne, per poi raccontare l’accaduto sui social e sentirsi vicina a molte altre donne che avevano vissuto lo stesso dolore. Come lei stessa ha raccontato, mesi dopo l’aborto spontaneo, il desiderio di riprovare ad avere un figlio era troppo grande e vedere il test di gravidanza positivo per lei è stata una delle gioie più grandi.

