Bianca Atzei al fidanzato Stefano Corti: “Voglio un figlio”/ La reazione di lui…

Bianca Atzei e Stefano Corti sono sempre più uniti e innamorati. Insieme dal 2019, la cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi e l’inviato delle Iene convivono da tempo e sono molto felici insieme. Oltre ad amarsi, i due si divertono insieme e sui social condividono i video dei loro siparietti. Nelle scorse ore, Stefano Corti, sul proprio profilo Instagram, ha così pubblicato un video in cui la fidanzata gli fa una richiesta precisa che potrebbe cambiare la loro vita insieme. “Amore ho deciso: voglio avere un figlio”, dice la cantante. La reazione di Corti non tarda ad arrivare. “È una notizia incredibile, è bellissimo! E me lo dici così, in macchina? E con chi?”, risponde l’inviato delle Iene lasciando senza parole la fidanzata. Il video ha scatenato l’ilarità dei followers dell’inviato delle Iene con molti amici che hanno poi lasciato un commento.

Franco Battiato, mistero sulla presunta malattia: come sta?/ Ritiro dalle scene e silenzio sui social...

Bianca Atzei e Stefano Corti: il siparietto sul “desiderio di maternità” scatena il web

Bianca Atzei ha voglia di diventare mamma? L’intenzione pare esserci e a confermarla è stata proprio la cantante rispondendo ad un commento di Francesco Oppini. “Se non ci stai prendendo per i fondelli come tuo solito, congratulazioni vere solo per l’idea! Un abbraccio a tutti e due“, ha scritto il figlio di Alba Parietti. “Ciao Franciiii l’idea c’è eccome, ma lui rimane sempre lo stesso”, è stata la risposta di Bianca. La coppia, dunque, sta pensando davvero di allargare la famiglia? Stefano Corti ha già un figlio, nato da una precedente relazione. Bianca Atzei, rispondendo a Francesco Oppini, pare confermare il desiderio di diventare mamma e chissà che nei prossimi mesi tale desiderio non si realizzi.

CANZONE SEGRETA/ Ospiti e diretta: Serena Rossi e l'omaggio alle vittime del covid

LEGGI ANCHE:

Federico Ferrari, chi è il compagno di Mia Ceran/ "Uomo molto solido e amorevole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA