Bianca Atzei lancia una frecciatina a Stefano Corti: "I Pesci sono incredibilmente perspicaci, ma difficilmente funziona"

E’ ormai giunta al capolinea la relazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti, i due hanno interrotto la loro relazione che da qualche anno proseguiva e faceva sognare il pubblico. Dopo essere stata avvisata dal giornalista Gabriele Parpiglia circa la diffusione di alcune foto che vedevano l’ex iena in compagnia di un’altra donna. Negli ultimi giorni Bianca Atzei ha poi lanciato sui social una frase che aveva tutto il sapore di una frecciatina: “I Pesci sono incredibilmente perspicaci. Sono guidati dalla loro intuizione e sono sempre in grado di capire tutto ciò che sta accadendo in una determinata situazione senza che gli altri debbano spiegargli niente.

Ed è praticamente impossibile nascondere qualcosa ai pesci perché catturano tutto nell’aria” ha scritto la cantante che in conclusione ha chiuso così il suo pensiero diffondendolo sui social: “Quindi pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà”. Insomma, la relazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti sembra finita nel peggiore dei modi, vedremo se il tempo rimarginerà le ferite.

Bianca Atzei e Stefano Corti, come si sono conosciuti

I due si erano conosciuti dopo l’esperienza di Bianca Atzei all’Isola dei famosi, la cantante aveva vissuto da vicino l’avventura in Honduras e si sentiva particolarmente felice e in pace con se stessa. Tornando con la mente al passato, Bianca Atzei ha raccontato:

“Ci siamo conosciuti al concerto di Anna Tatangelo, da lì ha iniziato a scrivermi e mi ha invitata fuori a cena. Mi ha corteggiata fino allo sfinimento e ho ceduto“ le parole della cantante che ha avvolto il nastro e ricordato come era nata la relazione tra la cantante e l’inviato de Le Iene. Un’esperienza andata avanti per anni e che si è conclusa dopo oltre sette anni, segnando un’ epoca nel cuore di Bianca Atzei e Stefano Corti, che sembrano però essersi lasciati andare nel peggiore dei modi.

