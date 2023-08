Bianca Atzei, auro rubata a Milano/ Stefano Corti denuncia il furto sui social: poi il ritrovamento

Bianca Atzei e l’auto rubata a Milano

Disavventura per Bianca Atzei a Milano come ha raccontato il compagno Stefano Corti sui social. La cantante si era concessa un po’ di shopping nel quartiere di City Life, ma ha ricevuto un’amara sorpresa. Scendendo dall’auto, la Atzei aveva dimenticato di chiuderla permettendo ad un uomo di salire a bordo a portarla via. Il furto, però, è avvenuto in una zona in cui era posizionata una telecamere che ha ripreso tutta la scena. Il fatto, così, è stato denunciato sui social da Stefano Corti. Il compagno della cantante, infatti, ha raccontato l’accaduto pubblicando anche il video in cui s’intravede l’uomo che si intrufola nell’auto portandola via.

“Di solito posto cose divertenti, da poco ci hanno rubato la macchina – ha dichiarato in uno dei video Corti -. Se qualcuno a Milano vedesse in giro una Volvo targata GC215KK chiami i carabinieri o lo segnali a me in direct. Quella macchina è la mia. Purtroppo Bianca è entrata in un negozio, ha lasciato aperta la macchina e ce l’hanno portata via”.

Bianca Atzei, ritrovata l’auto dopo la denuncia social

La denuncia social fatta da Stefano Corti ha avuto un esito positivo per la coppia. Stefano Corti, sempre su Instagram, ha spiegato che le Volvo hanno un’app che si chiama “Volvo Cars” che permette l’immediata localizzazione dell’auto aggiungendo che stavano aspettando l’intervento delle forze dell’ordine.

Dopo la denuncia social, così, è arrivato l’esito positivo per la coppia perché l’auto è stata ritrovata. “Abbiamo recuperato tutte le immagini del ladro. Vi dico che così tanto sangue freddo non pensavo che una persona potesse averlo. Ad un certo punto entra in auto per un sopralluogo e ci rimane un bel po’ che se fosse tornata Bianca le sarebbe venuto un colpo”, ha aggiunto Stefano Corti.

