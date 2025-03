Chi è Stefano Corti, il compagno di Bianca Atzei? Classe 1985, è nato a Milano e anche lui fa parte del mondo della televisione. Infatti, è uno dei conduttori de Le Iene, anche se la sua carriera inizia molto prima. Quando era più giovane, ha lavorato per diversi anni in alcuni villaggi turistici della Grecia e dell’Egitto, per poi seguire la sua passione per la recitazione iscrivendosi al Teatro Arsenale di Milano. Qui, si diploma e viene ingaggiato da Le Iene come inviato.

Bianca Atzei, chi è? Il figlio Noa: "Per lui ho annullato concerti"/ "Non voglio perdere tempo sui social"

Stefano Corti è fidanzato con Bianca Atzei dal 2019 e i due hanno avuto anche un figlio di nome Noa Alexander, nato in seguito alla perdita di un bambino per un aborto spontaneo, evento che ha segnato profondamente la loro vita. Nel 2014, il compagno della cantante ha fatto coppia con Alessandro Onnis per Pechino Express durante la terza edizione del programma, vincendo poi il reality. Nel 2018 inizia una nuova avventura per il fidanzato di Bianca Atzei, che entra ufficialmente in RTL.102.5, ottenendo un grande successo. Non tutti sanno che prima di fidanzarsi con la cantante, Stefano corti aveva avuto una relazione con Veronica Ruggeri, anche lei membro della famiglia de Le Iene. Prima ancora, con una donna lontana dl mondo della televisione, e con lei ha avuto un bambino di nome Gabriele.

Bianca Atzei, chi è: le collaborazioni con i Modà e i due Sanremo/ Poi la malattia e l'operazione

Bianca Atzei e Stefano Corti, il primo incontro grazie a Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Come si sono conosciuti Bianca Atzei e Stefano Corti? Secondo il loro racconto, il primo incontro sarebbe stato merito di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, i quali erano ancora una coppia. Successivamente, nel 2023, è nato il primo figlio Noa Alexander, che ha rivoluzionato la loro vita, anche se il parto è stato parecchio difficile. La donna ha dovuto prolungare la degenza in ospedale per via della polmonite ed è stata sottoposta a trasfusioni. Oltretutto, sui social i due hanno sempre parlato della perdita del primo figlio nel 2021, morto in pancia per via di un aborto spontaneo.