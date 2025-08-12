Chi è Bianca Atzei, la carriera e la vita amorosa turbolenta prima con Max Biaggi, poi la rinascita con l'attuale fidanzato Stefano Corti
La sua vita sentimentale, a volte, ha oscurato ingiustamente le sue potenzialità artistiche. Perché Bianca Atzei, malgrado una carriera fin qui non all’altezza delle aspettative, ha grandi doti vocali e potenzialità non del tutto espresse. Forse anche a causa dei momenti di sconforto che ha attraversato negli anni, come la rottura dolorosa dall’ex compagno Max Biaggi, per cui ha sofferto davvero tanto. Finché nella sua vita non è arrivato Stefano Corti, il simpatico inviato delle Iene e attuale fidanzato, che l’ha conquistata subito con la sua audacia e la sua brillantezza. Anche se proprio nel periodo iniziale della relazione, Stefano ha rischiato di mandare tutto a rotoli per una leggerezza grossolana.
“Gli trovai dei messaggini all’inizio. Un giorno mi dava 10, poi spariva, ha fatto delle cose terribili…”, ha raccontato a Verissimo della cantante. Lui, dal canto suo, non ha mai negato i suoi errori ma oggi assicura di aver cambiato approccio. “Ho fatto delle figuracce ma quando mi fidanzato sono una persona seria”, le parole di Stefano.
Bianca Atzei, la crisi superata con il fidanzato Stefano Corti agli inizi della relazione: “Gli trovai dei messaggi…”
Non dev’essere stato facile per Bianca Atzei sorvolare su quanto accaduto ma alla fine ha prevalso la voglia di andare avanti e conoscere meglio Stefano Corti, con cui infatti oggi ha anche uno splendido figlio. Tornando alla figuraccia di Stefano con Bianca, la Atzei ricorda molto bene quando scoprì casualmente i messaggi del reporter con un’altra ragazza. Una scoperta dettata da un’altra leggerezza di Stefano, che le mandò uno screen per sbaglio.
“Lei era fare un concerto e per farle vedere che la stavo guardando le mandai uno screen, ma mentre lo facevo la ragazza che stavo sentendo mi ha scritto”, ricorda Stefano. Bianca rimase di sasso e decise di troncarla, anche se poi il fidanzato riuscì a riconquistarla, dopo tante indecisioni. “Cantò in un karaoke marcio di pessimo gusto ma mi sono innamorato ed è cambiata ogni cosa…”, ricorda Corti.