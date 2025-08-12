Chi è Bianca Atzei, la carriera e la vita amorosa turbolenta prima con Max Biaggi, poi la rinascita con l'attuale fidanzato Stefano Corti

La sua vita sentimentale, a volte, ha oscurato ingiustamente le sue potenzialità artistiche. Perché Bianca Atzei, malgrado una carriera fin qui non all’altezza delle aspettative, ha grandi doti vocali e potenzialità non del tutto espresse. Forse anche a causa dei momenti di sconforto che ha attraversato negli anni, come la rottura dolorosa dall’ex compagno Max Biaggi, per cui ha sofferto davvero tanto. Finché nella sua vita non è arrivato Stefano Corti, il simpatico inviato delle Iene e attuale fidanzato, che l’ha conquistata subito con la sua audacia e la sua brillantezza. Anche se proprio nel periodo iniziale della relazione, Stefano ha rischiato di mandare tutto a rotoli per una leggerezza grossolana.

Veronica Ruggeri, chi è nuovo fidanzato dopo Nicolò De Devitiis: segnalazione/ “Innamorata di un cantante"

“Gli trovai dei messaggini all’inizio. Un giorno mi dava 10, poi spariva, ha fatto delle cose terribili…”, ha raccontato a Verissimo della cantante. Lui, dal canto suo, non ha mai negato i suoi errori ma oggi assicura di aver cambiato approccio. “Ho fatto delle figuracce ma quando mi fidanzato sono una persona seria”, le parole di Stefano.

Bianca Atzei: “Il mio compagno Stefano Corti? All’inizio trovai messaggi di un’altra”/ Lui: “Non sapeva che…”

Bianca Atzei, la crisi superata con il fidanzato Stefano Corti agli inizi della relazione: “Gli trovai dei messaggi…”

Non dev’essere stato facile per Bianca Atzei sorvolare su quanto accaduto ma alla fine ha prevalso la voglia di andare avanti e conoscere meglio Stefano Corti, con cui infatti oggi ha anche uno splendido figlio. Tornando alla figuraccia di Stefano con Bianca, la Atzei ricorda molto bene quando scoprì casualmente i messaggi del reporter con un’altra ragazza. Una scoperta dettata da un’altra leggerezza di Stefano, che le mandò uno screen per sbaglio.

Bianca Atzei, chi è il compagno Stefano Corti? "Lui vorrebbe un altro figlio"/ "Litigi? Cerchiamo di evitare"

“Lei era fare un concerto e per farle vedere che la stavo guardando le mandai uno screen, ma mentre lo facevo la ragazza che stavo sentendo mi ha scritto”, ricorda Stefano. Bianca rimase di sasso e decise di troncarla, anche se poi il fidanzato riuscì a riconquistarla, dopo tante indecisioni. “Cantò in un karaoke marcio di pessimo gusto ma mi sono innamorato ed è cambiata ogni cosa…”, ricorda Corti.