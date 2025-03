Nonostante le sue origini sarde delle quali va più che fiera, Bianca Atzei è nata a Milano. La cantautrice ha iniziato a studiare fin da piccola canto, ascoltando grandi voci come Mariah Carey e Whitney Houston. Dopo aver interrotto anzitempo la scuola si è dedicata all’arte, iscrivendosi al MAS di Milano, frequentato per due anni, nei quali ha avuto le prime esperienze come cantante. Nel 2012 ha esordito a Sanremo Social, con un brano chiamato “La gelosia”, poi scartato, mentre il suo singolo successivo, “L’amore vero”, ha ottenuto un buon riscontro sui social e in radio, tanto da farla diventare virale. È stata la collaborazione con i Modà, nel 2013, a farle ottenere un successo importante con il brano “La paura di perderti”. L’artista ha cominciato a collaborare così con una serie di colleghi, come anche Gianni Morandi e Alex Britti, mettendosi sempre più in mostra.

Dopo aver tentato per più volte di far parte del Festival di Sanremo, venendo ripetutamente scartata, nel 2015 Bianca Atzei è riuscita a partecipare alla kermesse canora sul palco dell’Ariston con il brano “Il solo al mondo”, scritto per lei proprio da Kekko Silvestre dei Modà. La cantante di origini sarde si è classificata al quattordicesimo posto. Nel 2016 ha preso parte a Tale e Quale Show come concorrente, mentre nel 2017 è arrivato il suo secondo Festival di Sanremo, ancora una volta con Kekko Silvestre dei Modà. La canzone “Esisti solo tu” si è classificata al nono posto. L’anno successivo Bianca Atzei ha partecipato alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, facendosi conoscere anche come persona e arrivato al secondo posto.

Bianca Atzei, chi è: i problemi di salute e l’operazione

Nel 2015 Bianca Atzei ha avuto alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a sottoporsi ad un’operazione. A causa di un forame perivalvolare, una condizione congenita che ha causato una comunicazione anomala tra l’atrio e il ventricolo del suo cuore, è stata operata. Dopo l’intervento al cuore, la cantante ha ripreso pian piano a svolgere la sua vita di sempre, nonostante la grande paura.