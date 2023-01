Bianca Atzei dopo il parto: “Il mio fidanzato Stefano Corti ha pianto di gioia”/ Prime foto dall’ospedale

Bianca Atzei parla dopo il parto: le emozioni dopo la nascita di Noa Alexander

Rompe il silenzio Bianca Atzei dopo la nascita di suo figlio Noa Alexander. Circa 24 ore fa la cantante dava alla luce il suo primo figlio, avuto dal compagno Stefano Corti, e proprio quest’ultimo annunciava con una dolce foto il lieto evento. Oggi Bianca è intervenuta personalmente su Instagram con un post in cui ringrazia l’equipe medica che si è occupata di lei prima e durante il parto e racconta inoltre le emozioni di questo momento speciale.

“Solo un immenso GRAZIE. Quello che prova il mio cuore non riesco a spiegarlo.” esordisce Bianca Atzei nel post ce la ritrova dopo il parto felice. Seguono i ringraziamenti ai medici che l’hanno tenuta in cura e successivamente ai tanti fan che si sono congratulati per il lieto evento: “Voi che mi avete riempita d’amore con i vostri messaggi.”

Bianca Atzei: “Il parto? Stefano ha pianto di gioia”

Alla fine del suo post, la cantante, ringraziando il compagno Stefano Corti, racconta inoltre un momento del parto privato e toccante che lo riguarda: “Il mio fidanzato che amo e finalmente ho visto emozionarsi e piangere di gioia.” Il noto inviato de Le Iene si è dunque particolarmente commosso di fronte alla nascita del suo primo figlio.

Ricordiamo che la nascita di Noa Alexander arriva dopo un aborto spontaneo della Atzei; lei stessa raccontò: “Non è facile all’inizio, per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta – ha confidato la cantante – Ogni volta che Stefano provava a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e di riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci, ad andar avanti e volerlo profondamente”.

