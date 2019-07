Bianca Atzei/ Dopo Max Biaggi la rinascita con il fidanzato Stefano Corti

All’interno di Battiti Live ci saranno tanti ospiti e cantanti d’eccezione pronti a far sentire la loro splendida voce. Tra questi ci sarà anche Bianca Atzei, bellissima e bravissima cantante italiana famosa anche per essere stata l’ex di Max Biaggi. La bella Bianca, come la totalità dei cantanti nostrani medio-giovani, è chiaramente social. Il sito internet deputato a far vede il lato più intimo dei vips non è più Facebook ma, invece, Instagram: Bianca Atzei qui è popolarissima e non manca di interagire con i fans più accaniti. Tanto per renderci conto del suo grande seguito è bene dare qualche numero che renda l’idea: i followers di Bianca Atzei sono addirittura 755.000, una cifra che si avvicina giorno dopo giorno al milione. Insomma, i numeri sono davvero importanti e rendono bene soprattutto nel confronto dato dai profili da lei seguiti: appena 560! Qui, praticamente ogni giorno, l’ex di Max Biaggi posta foto della sua vita privata…e anche del suo trasloco.

Il rapporto con i social di Bianca Atzei

Se in Battiti Live vedremo una versione formale di Bianca Atzei, su Instagram invece possiamo ammirare il lato più intimo e privato. In una delle ultimissime foto postate dalla bella cantante, Bianca Atzei si ritrova, vestito attillatissimo verde e gambe bene in vista, nel bel mezzo di un trasloco, adagiata su un letto e con vestiti da tutte le parti. La posa non è proprio quella informale, ma va bene comunque. Il commento è molto simpatico: “Nel bel mezzo del trasloco…Aiutooo! Chi viene ad aiutarmi? Sto preparando degli scatoloni con dei vestiti che non metto piu. Vorrei regalarli ad una associazione. Mi sapete consigliare? Vi mando un bacio nel delirio del mio trasloco.” I commenti degli utenti, naturalmente, sono stati tantissimi, così come sono tanti i followers. Su tutti, però, spicca quello di un padre che in maniera molto simpatica le ha risposto: “Sembra un po’ la stanza delle mie figlie… ma tutti i giorni, senza bisogno di traslocare..”

Bianca Atzei, finalmente ha trovato l’amore

Bianca Atzei ha finalmente ritrovato l’amore. Tutti ricorderanno senza ombra di dubbio l’Odissea vissuta tra la giovane cantante e lo sciupafemmine per antonomasia, cioè Max Biaggi. Il centauro romano dopo che lei lo aveva accudito nelle settimane immediatamente seguenti all’incidente aveva pensato bene di ringraziarla dandole il benservito una volta per tutte, senza pensarci su un attimo. Bianca Atzei era rimasta addirittura scioccata e quasi interdetta per quella fine così repentina. Ora che è passato un anno e mezzo la cantante può dirsi finalmente rinata assieme al suo nuovo amore, Stefano Corti. La cantante ha voluto far sapere, sempre su Instagram, quanto ci tiene a lui facendogli una meravigliosa dedica d’amore: “Non c’è bisogno che tu mi dica niente perché sai già tutto… dopo un anno e mezzo il mio cuore è tornato finalmente ad aprire le sue porte e questo solo grazie a te. Mi hai fatto il regalo più grande: tornare a sorridere e ad amare. ”





