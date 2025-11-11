Bianca Atzei si confida con i followers sulla presunta rottura con il compagno Stefano Corti: la rivelazione sul complicato periodo che sta attraversando

Non è un periodo semplice per Bianca Atzei che, dopo 6 anni al fianco del compagno Stefano Corti, sta vivendo un periodo complicato e segnato anche dalle voci di una presunta rottura. La coppia sta attraversando una crisi ormai da diversi mesi e, nonostante non si siano ancora pubblicamente espressi a riguardo, hanno lasciato intendere che il loro idillio d’amore sarebbe davvero giunto ai titoli di coda.

La cantante di origini sarde nelle ultime ore ha aperto un box di domande sulle sue Instagram stories, raccogliendo diverse curiosità da parte dei suoi fan. Molti le hanno domandato che periodo sta attraversando, pur non facendo mai riferimento alla possibile rottura, e lei ha risposto con sincerità lasciando intendere che con l’inviato de Le Iene qualcosa si è incrinato.

“È un periodo intenso, mi lascio trasportare dalla musica, sto scrivendo tanto, mi sto dedicando completamente a ciò che più amo e mi fa stare bene”, ha ammesso la cantante, aprendo il cuore al suo pubblico.

Bianca Atzei è in un periodo di forte crisi al fianco del compagno Stefano Corti, dal quale nel 2023 ha avuto uno splendido figlio di nome Noa. A chi le domanda sulle Instagram stories che cosa direbbe alla Bianca di 10 anni fa, lei risponde: “Di non aver paura di cambiare, di cadere e ricominciare, perché gli ostacoli poi diventeranno forza. Che le ferite si chiuderanno e la musica le salverà ogni volta”.

Anche questa risposta sembra riflettere uno stato d’animo turbato e ferito e, sebbene non abbia espressamente parlato della loro relazione, il riferimento appare lampante. Anche quando, parlando di suo figlio, qualcuno le domanda quanta forza riesca a darle: “Noa è la mia forza e io la sua. Tutto con lui trova un senso con lui. È la mia ispirazione in tutto e avrà sempre una mamma forte“.