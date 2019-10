Bianca Atzei e Jonathan Kashanian hanno litigato/ La conferma a Detto Fatto!

Arriva nel corso della nuova puntata di Detto Fatto la prova che tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian c’è stato un forte litigio. Il fastidio palesato dall’esperto di moda e di stile di fronte alla foto di colei che per lungo tempo è stata sua grande amica è infatti stata la prova di questa rotturatra i due. Tutto nasce nel corso della rubrica curata da Jonathan a Detto Fatto, oggi dedicata agli uomini più bassi dello spettacolo. Tra Irama, Magalli e Fedez ecco spuntare anche Max Biaggi. Chi segue il gossip sa che il pilota è stato per lungo tempo fidanzato proprio con Bianca Atzei (oggi felice al fianco di Stefano Corti). E nel corso della classifica di Detto Fatto si elencano le ex di Biaggi più alte di lui. Però dopo uno sguardo ad Anna Falchi e alla Pedron, ecco spuntare una foto di Bianca Atzei che spiazza Jonathan e lo lascia per un attimo senza parole.

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian: cos’è accaduto?

Il momento di imbarazzo a Detto Fatto è seguito dalla reazione stizzita di Jonathan Kashanian. “Ma cosa c’entra questa foto ora? – sbotta – Stavo parlando delle donne alte con cui è stato Max Biaggi e tra queste non rientra Bianca”. Bianca Guaccero, di fronte al comportamento di Jonathan, indaga e ricorda “Non eravate amici?” Ma l’esperto di stile taglia corto e ammette di non volersi dilungare su questo aspetto: “Non voglio parlare di queste cose, sono troppo personali”. Un silenzio e una reazione che parlano più di mille parole e che sembrano non lasciare ulteriori dubbi in merito alla crisi della loro amicizia. Ma quale sarà il motivo di questo litigio?

