Bianca Atzei e Stefano Corti e il lutto per la perdita del figlio/ “Felicità sparita”

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno vivendo un periodo molto difficile. La cantante e il noto inviata delle Iene hanno da poco dovuto fare i conti con la perdita del figlio che stavano aspettando. La coppia è passata dall’essere al settimo cielo ad uno stato emotivo logicamente compromesso e affranto. In un toccante post su Instagram, la cantante si è lasciata andare ad uno sfogo che anche il suo fidanzato ha condiviso sul proprio account.

“Voglio raccontarvi la mia esperienza per sensibilizzare su un argomento di cui si parla poco, ma in cui purtroppo si trovano a vivere tante coppie“, ha scritto la Atzei per spiegare il dolore che lei e il suo fidanzato hanno provato, a loro malgrado.

Difficile voltare pagina dopo aver atteso tanto a lungo l’arrivo di un bambino: “Quando ho visto quel test positivo è stata l’emozione più bella della mia vita. Eravamo al settimo cielo, avremmo voluto urlarlo al mondo intero. Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuto intervenire chirurgicamente”. Con queste parole Bianca Atzei ha sintetizzato quanto provato più di un anno fa. Un dolore che ancora oggi si fa sentire: “Ci siamo sentiti dire ‘Non pensarci, più ci pensi e più non arriva’. Ma come fa a non pensarci una donna ogni volta che arriva il ciclo?“, ha scritto Bianca.

