Bianca Atzei e Stefano Corti/ Foto, baci e una dedica: “Mi ha rubato il cuore”

Tra Bianca Atzei e Stefano Corti è amore. A dirlo è proprio la cantante, che su Instagram ha pubblicato un selfie di coppia con l’inequivocabile didascalia: «Love». Non è possibile fraintendere dunque. I due ormai non si nascondono più, infatti la loro storia d’amore è finita su tutti i giornali di gossip, quindi ormai si fanno vedere più spesso in pubblico. Ma in molti si sono chiesti come si siano conosciuti e come sia nata la loro relazione. E lo hanno fatto attraverso domande dirette sull’account di Instagram della “Iena”. Stefano Corti ha quindi risposto alle curiosità dei fan sulla loro vita privata. Galeotto è stato un concerto di Anna Tatangelo, al quale erano entrambi presenti. Corti fece anche una foto insieme a Gigi D’Alessio e alla sua compagna. Così è scoccato il colpo di fulmine con Bianca Atzei. Questa conoscenza li ha portati a rincontrarsi e a suggellare il loro amore, anche sui social.

BIANCA ATZEI E STEFANO CORTI: “MI HA RUBATO IL CUORE”

Ma i fan hanno chiesto a Stefano Corti anche cosa lo ha colpito di Bianca Atzei. «Te ne dico almeno due: è molto piccola, quindi non ingombra, non ho bisogno di fare l’abbonamento a Spotify, quindi risparmio». Una risposta scherzosa quella della “Iena” che poi ha ammesso di essere stato colpito dagli occhi della fidanzata. La cantante, dunque, dopo la fine della storia d’amore con Max Biaggi, ha ritrovato il sorriso accanto a Stefano Corti che del resto di simpatia ne ha da vendere. Ma divertenti sono anche le Instagram Stories di Bianca Atzei: «Lui che canta le mie canzoni per far vedere che le sa…», ha scritto in una nella quale propone il fidanzato nelle vesti di cantante. In altre Stories invece si scambiano baci affettuosi. Lui invece nel suo ultimo post Instagram condivide uno scatto insieme e scrive una dedica d’amore per Bianca Atzei: «La denuncio per furto. Mi ha rubato il cuore».





