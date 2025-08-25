Stefano Corti e Bianca Atzei sono in crisi? Secondo un'indiscrezione di Gabriele Parpiglia, la coppia avrebbe litigato rumorosamente sulla spiaggia.

Bianca Atzei e Stefano Corti formano una delle coppie più belle e simpatiche dello show business. Lui, volto amatissimo delle Iene e lei, cantante, stanno insieme da anni e hanno coronato il loro amore con la nascita del figlio Noa Alexander, primogenito per lei e secondo figlio per lo storico inviato delle Iene. Sui social, la coppia condivide tanti contenuti mostrando ai fan anche i vari aspetti della quotidianità.

In questa calda estate 2025, Stefano Corti e bianca Atzei si sono divisi tra lavoro e vacanze come dimostrano i vari contenuti social. Per questi ultimi giorni di vacanza, la coppia ha scelto di rilassarsi in Sardegna, la terra d’origine della Arzei e, proprio sulla splendida Isola, meta scelta dalle vacanze da tanti vip, avrebbero avuto una rumorosa discussione di cui Gabriele Parpiglia ha raccontato qualche dettaglio.

Bianca Atzei e Stefano Corti: Gabriele Parpiglia racconta i dettagli di un litigio

Per rilassarsi prima di tornare alla quotidianità di Milano, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno scelto il Tanka Village di Villasimius, in provincia di Cagliari e proprio sulla splendida spiaggia del resort, come racconta in esclusiva Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip avrebbero discusso rumorosamente.

“Ai ferri corti! Al Tanka Village rumorosa rissa in spiaggia tra Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti, inviato de Le Iene, che in un momento di alto nervosismo, dinnanzi ai presenti, ha minacciato di lasciarla e andare via dalla casa, a lago“, fa sapere Gabriele Parpiglia. Il motivo del presunto litigio resta top secret ma i fan della coppia sperano che insieme riescano a superare tutto.

