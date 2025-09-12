Bianca Atzei e Stefano Corti: nessuna crisi o separazione, l'inviato de Le Iene svela la verità che è ben peggiore: "Siamo stati minacciati"

Da settimane si rincorrono le voci circa una possibile crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti. Da quando la cantante e la Iena non appaiono più insieme sui social sono iniziate a circolare le voci di una possibile crisi di coppia. Addirittura alcuni esperti di gossip come Deianira Marzano hanno parlato di un vero e proprio gelo tra i due, che la crisi sarebbe insanabile e la coppia pronta a lasciarsi. Adesso, Stefano Corti ha rotto il silenzio sui social con un breve video in cui ha spiegato cos’è successo ha smentito la crisi e confessato che dietro il silenzio social c’è un motivo ben più grave.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Stefano Corti ha confessato che lui e la sua famiglia sono stati minacciati: “Qualche settimana ho ricevuto questa foto da un numero anonimo di whatsapp”, spiega Corti mostrando gli screenshot di un messaggio contenente una foto insieme ai suoi figli ed una didascali inquietante: “Complimenti per tua famiglia” E la conversazione è proseguita in maniera sempre più preoccupante. Quando l’inviato de Le Iene gli ha chiesto spiegazioni e chi fosse non ha ricevuto nessuna informazioni dal misterioso interlocutore, ma solo una velata minaccia: “Non ti preoccupare chi sono io so chi sei tu”

Minacce a Stefano Corti, Bianca Atzei e la loro famiglia: “Sono molto preoccupato”

Dopo aver spiegato bene cosa gli è successo e di aver ricevuto delle minacce, Stefano Corti ha ammesso di essere seriamente preoccupato per se e soprattutto per la sua famiglia, la compagna Bianca Atzei ed il loro figlio Noa, ed il figlio Gabriele nato da una precedente relazione: “Questa persona mi fa intendere che succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro alle Iene.” Subito dopo ha aggiunto che l’uomo gli ha fatto capire di sapere dove abita, le sua abitudini ed i suoi spostamenti ed anche dei suoi familiari per questo Stefano ha concluso il suo messaggio su Instagram visibilmente preoccupato: “In 10 anni di Iene non mi era mai successa una cosa del genere. Un conto è prendersela con me e un conto con la mia famiglia. È un comportamento da infami. Mi preoccupa molto perché non sono sempre con Bianca, Noha e Gabriele (i figli, ndr). Farò di tutto per scoprire chi sei”.

