Bianca Atzei e Stefano Corti: “Nostro figlio Noah? Amore immenso”/ “Il matrimonio? Ancora nulla…”

Bianca Atzei e Stefano Corti sono stati quest’oggi ospiti a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Insieme hanno avuto modo di raccontare le emozioni di questo splendido anno, impreziosito dalla nascita del loro primo figlio, Noah. “Nostro figlio Noah è l’amore più grande, un amore immenso. Devo dire che io ho sempre creduto nell’amore ma con lui ho scoperto davvero il vero senso di questa parola”.

Dopo le parole di Bianca Atzei, il suo compagno Stefano Corti ha raccontato la bellezza del ruolo di padre riscoperto. Già genitore di un figlio di 16 anni, ha spiegato di non essere riuscito a vivere a pieno il ruolo a causa della distanza. Con Noah invece le cose stanno andando in maniera decisamente diversa: “Sono grato di aver avuto una seconda chance, la prima è stata contraddistinta da questa distanza, con Noah invece me lo sto godendo ancora di più…”.

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati andare a momenti di tenerezza e giocosità soprattutto parlando di aneddoti di coppia. “Tra di noi come va? Il bimbo ci aiuta molto, cerchiamo di contenerci per non trasmettergli tensione è questa è una cosa importante. Cerchiamo di evitare i toni alti… Se abbiamo trovato un nuovo equilibrio? Da quando ho partorito mi chiede un secondo figlio!”. Il conduttore ha praticamente cercato di capire come poter riuscire a convincere la sua compagna a regalargli un altro bambino, ma a quanto pare bisognerà ancora attendere.

Bianca Atzei ha poi simpaticamente raccontato della proposta di matrimonio che ancora non è arrivata da parte di Stefano Corti: “ “Stiamo insieme da 5 anni, abbiamo un figlio, ma ancora…”. Il conduttore ha dunque ribattuto: “Attenta che quando meno te l’aspetti, arriva la proposta di matrimonio… Una sera eravamo al ristorante e mi ha spiegato cosa dovrei fare per chiederla in sposa. Deve essere una roba particolare; comunque arriverà!”.











